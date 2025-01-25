【2025乙巳年十二生肖運程大預言‧3之1】雨揚居士／鼠牛虎兔 乘風起運

●生肖安太歲提醒： 二○二五乙巳年由吳遂大將軍輪值太歲星君，生肖屬「蛇」者今年值太歲，亦即「犯太歲」；生肖屬「豬」者為正沖太歲，又稱「歲破」；生肖屬「虎」、「猴」者則為偏沖太歲。以上四個生肖在乙巳蛇年的運勢容易出現波折與挑戰，建議在農曆正月十五日前至廟裡安奉太歲或點光明燈，祈求新的一年平安健康，福運連綿。

冷靜鼠 審慎應戰

●工作事業：

事業運暢旺，雖然凶星較多，但並不會對工作造成太大影響，只要謹記「廣結善緣」的原則，儘量避免與同事或客戶起正面衝突，就能化阻力為助力，讓貴人善緣協助你在職場上登峰造極。

●金錢財運：

財運不佳，易出現錢財留不住的情況，譬如生財工具因老舊損壞而必須換新，或因超速而收到違規紅單。建議提前做好財務規畫，也要慎防有人運用AI技術模擬親友的聲音設下騙局，才能遠離金錢流失的窘境。

●愛情婚姻：

愛情運平平，單身者和新朋友聊天時，不妨把握時間深入了解彼此的價值觀，有助快速找到你的理想伴侶；有伴者可在睡前與伴侶來場深度對談，並試著引導對方說出內在想法，耐心傾聽有助化解感情路上的風雨。

●身心健康：

健康運大好，在吉星能量的照護下並不會出現太大的問題，不妨趁此時養成規律運動的好習慣，只要平日多注重養生，儘量避免熬夜、過度攝取炸物或喝含糖飲料，就能幫身體打造防護力，杜絕病毒侵襲。

●好運提點：

受凶星環伺影響，不僅易因外在紛擾產生負面情緒，也要小心可能因此做出失控之舉。如果感到鬱悶或沮喪，不妨找信任的親友聊天，或多接觸植物，有助放鬆身心，重拾內心的和諧與平靜。

自信牛 好運隨行

●工作事業：

事業運起伏不定，細節將成為決定運勢的一大關鍵，尤其是平時粗枝大葉的人，更須特別謹慎細心，否則可能因經費核銷出現帳目不清的情況，或簽署合約玩的文字遊戲，導致自身陷入進退兩難的窘境。

●金錢財運：

財運強旺，有「金匱」吉星加持，是累積財富的大好時機，只要主動求財、謹慎篩選賺錢機會，有望讓財庫滿盈，甚至數錢數到手抽筋。此外，應儘量避免借錢給他人或合夥，以避免糾紛或法律問題。

●愛情婚姻：

感情運極佳，單身者不妨請信任的親友擔任你的神助攻，有機會讓你與曖昧對象的關係升級；有伴者除了能感受到伴侶對你的呵護外，也會發現原來自己在另一半的心中有多麼重要，幸福感不言而喻。

●身心健康：

健康運大好，但須留意心情造成的影響，可能因為一些不如意而開始鑽牛角尖，或習慣把負面情緒悶在心裡，小心因此損害你的健康好運。建議多到戶外走走，並培養閱讀的習慣，能夠幫助你走出情緒低谷。

●好運提點：

由於有凶星入駐，應做好易被小人陷害的心理準備，尤其是看似人畜無害的同事或親友，若對方曾做出讓你覺得不妥或起疑的行為，務必提高警覺，才不會在事後懊悔莫及。

穩健虎 穩定前行

●工作事業：

事業運不錯，雖然做起事來容易綁手綁腳、甚至有被人處處打壓的不適感，但請務必以正向態度來迎接新挑戰，只要待人和氣、時時保持謙虛，不僅執行業務時會更加順利，也會有女性貴人成為你的關鍵助力。

●金錢財運：

財運普通，若想要有更好的收入，不妨釋出相關訊息給身邊的女性親友，有機會獲得指點或不錯的合作邀約。建議做好長期財務規畫，心態放穩便能穩定進財，累積一筆豐厚的財富。

●愛情婚姻：

感情運平平，單身者應儘量避免用玩世不恭的態度與新朋友相處，避免留下輕浮印象；有伴者記得空出時間與伴侶相處，為平淡生活增添新鮮感，讓彼此的愛火長存。

●身心健康：

健康運穩定，只要維持規律的生活作息，杜絕吸菸、喝酒、賭博等惡習，便能平安度過這一年。但須特別留意四肢與筋骨，尤其是平時好追劇或久坐不動的人，要記得適度起身活動。

●好運提點：

若希望行事能更加順風順水，除了要謹記「多說好話，與人為善」的原則，也要笑臉迎人，因為臉上的微笑曲線是幫助你創造好運的關鍵，不只好的人事物會紛紛向你靠近，甚至能夠緩解凶星帶來的威脅與影響力。

忙碌兔 動中求財

●工作事業：

事業運長紅，可能會明顯感覺到工作量變多，或比往常更忙碌，但這些都是你愈動愈富的跡象，假如執行業務的過程中遇到阻礙，請務必咬緊牙關撐下去，只要解決眼前難題，將有豐盛的收穫等著你。

●金錢財運：

財運佳美，雖然求財的過程較為艱辛，但這年可說是多勞多得，忙碌程度將與收穫成正比。如果希望存款能直線成長，不妨考慮定期定額存股或小額投資，有機會用小錢慢慢滾出大獲利，甚至存下一桶金。

●愛情婚姻：

感情運不佳，單身者容易陷入求而不得的痛苦中，建議凡事放寬心，會讓事情進展得更加順利；有伴者可能時常為了工作或生活操心，放鬆時會比較渴望有獨處的空間，建議多和伴侶溝通，以免雙方產生誤會。

●身心健康：

健康運低迷，千萬要多留意自身健康，除了免疫力較往年更容易下滑之外，也要注意工作與生活之間的平衡，儘量避免長時間加班或熬夜，唯有適當休息，才能讓人生這條路走得更加長遠。

●好運提點：

由於有「喪門」入駐，今年務必多加關照身心狀況，尤其是本身患有舊疾、慢性病或時有小病痛的人，千萬不能輕忽身體發出的微小訊號，定要隨時提高警覺，才能避免演變成嚴重疾病。