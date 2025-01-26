【2025乙巳年十二生肖運程大預言‧3之2】雨揚居士／龍蛇馬羊 穩健迎新

活躍龍 大放異彩

●工作事業：

事業運大好，是拓展事業版圖的好時機，不妨積極爭取出差、提案或接下新挑戰的機會，只要拿出專業與自信，除了能讓長官更看重你的能力，也有望締造輝煌佳績，名聲與地位更上一層樓。

●金錢財運：

財運極佳，在「太陽」、「天喜」的幫助下，不僅會有加薪、得到業績獎金等好事發生，也會遇到不少進財良機，尤其是有投資理財習慣或經營副業的人，記得多與身邊的男性親友互動，有機會因他們的指點或引薦而財庫滿盈。

●愛情婚姻：

感情運令人稱羨，單身者可說是人見人愛，不妨多參加各種活動，有機會找到符合心中擇偶條件的理想伴侶；有伴者總能在第一時間滿足伴侶的需求，你的付出不只溫暖了對方的心，也讓另一半更堅定與你白頭偕老的信念。

●身心健康：

健康運旺盛，請好好享受健康身體帶來的豐沛活力，也可以趁此機會鍛鍊出更強健的體魄，有助整體運勢更加分。不過，由於多少受凶星影響，所以仍要留意潛藏的血光危機，以便延續你的健康好運。

●好運提點：

揮別低潮之後，難免會有想要一展胸中抱負的渴望，但是要記得，「規畫」與「實踐」並不能畫上等號，你必須先將腦中的想法切割成數個小型目標，然後按部就班地去執行，才有機會一一實現你的夢想藍圖。

沉潛蛇 修身養性

●工作事業：

事業運走下坡，除了容易遭小人陷害之外，也要留意身邊喜歡顛倒黑白的人，可能因為一點小錯誤而成為眾矢之的，甚至因此萌生離職之念。建議凡事放寬心，以冷靜的態度面對眼前的難題，將會有貴人在關鍵時刻出手解圍。

●金錢財運：

財運陷入瓶頸，在進財上可能遭遇重重阻礙，例如受大環境所累，或進場時機不對，導致收入不穩定，也有機率出現破財危機。建議提前做好資產配置，儘量避免從事高風險投資，以免財務狀況雪上加霜。

●愛情婚姻：

感情運下滑，單身者如果想和心儀對象修成正果，須花費較多心思在培養感情上，請以穩紮穩打的步調慢慢進攻；有伴者要留意彼此可能出現無形的隔閡或誤會，建議雙方定期找時間好好溝通，以便深入理解彼此的想法。

●身心健康：

健康運低迷，受諸多凶星夾擊，不只過往的舊疾可能復發，也會感覺病痛似乎比往常還要多，長期下來，小心心情也跟著受到影響。建議及早學習如何養生和健康飲食，也要養成規律運動的好習慣，方能降低凶星帶來的衝擊。

●好運提點：

需要韜光養晦的一年，不僅易萌生有志難伸的困頓，加上諸事不順帶來的抑鬱感，可能讓你萬念俱灰，建議不妨多去戶外散心，也請別對人性或事情的發展感到失望，只要願意以正向態度面對，仍有機會轉危為安。

低調馬 平心靜氣

●工作事業：

事業運憂喜參半，雖然有吉星入駐，但受凶星能量影響，容易做出過於衝動的行為或決定，例如頂撞上司或一意孤行，當心所有的心血為此付諸東流。建議做任何決定前務必三思而後行，切勿意氣用事，以免日後懊悔。

●金錢財運：

財運平平，如果想累積錢財，需要花費比往常還要多的心力去獲取，而且也要小心可能因財物失竊、投資失利等情況，導致流失不少金錢。不過，只要凡事多留一份心，不急於求成，便能將潛在的財務風險降到最低。

●愛情婚姻：

感情運亮眼，單身者與新朋友互動時，只要尊重他人的身體界線，儘量避免出現過於輕浮的舉動，就有機會令對方好感大增；有伴者與伴侶相知相惜，即使偶爾拌嘴，雙方也懂得及時止損與讓步，讓彼此愈吵愈甜蜜。

●身心健康：

健康運亮起紅燈，在「病符」的肆虐下，要多留意自身健康狀況，尤其是整日在工作與生活中來回奔波的人，可能因為過勞或免疫力下滑而導致全身小病不斷，唯有及時找醫生治療，才能避免身體狀況逐漸走下坡。

●好運提點：

「健康」是首要關注的一大課題。若想要有足夠的體力去做想做的事，那就必須著手調整你的飲食與生活作息，也要養成規律運動的習慣，如此一來，不僅能增強免疫力，也能讓你整個人煥然一新。

好運羊 逆流而上

●工作事業：

事業運強強滾，職場上可能面臨變動或職務調整，這也意味著將出現許多在舞台上發光發熱的機會，請你微笑接下這些新挑戰，並且時時展現自己的謙和力，除了能夠吸引到更多願意幫助你的人，行事也會更加順利。

●金錢財運：

財運暢旺，是動中求財的好時機，有許多賺錢機遇正在外頭等著你，尤其是從事業務或需要業績的人，你的忙碌將會與你得到的財富成正比，請趕快邁開雙腿動起來，有機會在此時賺到滿滿一桶金。

●愛情婚姻：

感情運旺盛，單身者總能給人一股如沐春風的感受，不妨仔細觀察身邊的同事或朋友，說不定你會發現早已有人對你傾心多時；有伴者與伴侶的感情相當穩定，不妨找時間一起看一部感興趣的電影或影集，享受專屬兩人的甜蜜時光。

●身心健康：

健康運平平，在「天狗」影響下，應格外留意潛在的血光危機，例如走路時突然腿軟而跌倒，或因遇到馬路三寶發生擦撞，建議凡事多留點心，也要堅守在馬路上絕不搶快的原則，將能避免凶星影響你的整體好運。

●好運提點：

不論身處何地，「人際關係」的考驗將會如影隨形，再加上今年是你大放異彩的一年，自然容易招人嫉妒。建議平時多以笑臉迎人，也要秉持著「以和為貴」的信念，儘量避免與人起正面衝突，將能順利避開流言蜚語等無妄之災。