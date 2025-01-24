古家榕／鴨子、兔子、小猴子

颱風天整理書櫃，翻出了本《我的小猴子》。只見孩子爭相化身說書人，向我講述起小男孩與狒狒的故事，不想卻在結尾處有所分歧：姊姊堅持男孩隔天才送狒狒回家，弟弟則聲稱前晚已還給狒媽媽。

發覺兩人各執一詞，我索性開書一探究竟，便看深夜臥室內，男孩輕哼著歌，哄得狒狒打起呼嚕，自己也昏沉睡去，直到「天色漸亮，我們醒過來」，男孩察覺懷中的狒狒又不安起來，遂「換上運動鞋，在睡衣外披了一件長袍」，帶著狒狒來到野外，將牠還給母親後轉身作別。當他踏上歸途，「這時，太陽緩緩升起。」

這下子，懸案告破。女兒認為男孩沉睡醒來又天色漸亮，代表隔天了；兒子卻認為男孩仍穿睡衣、且道別後太陽才升起，故歸還時仍算前一晚。看似矛盾的判斷，由當事人說來，皆是言之成理的答案，忽然讓我想起繪本《鴨子？兔子？》的封面，上頭圖案從左往右看是尖嘴鴨、從右往左看是長耳兔，分明是同一幅畫面，卻因觀看的方向不同，竟得出截然不同的結果。

原來，有些「事實」，不只有一種「解釋」，可除非放下自我中心，方能換個立場走入對方的理路。

很多時候，人們帶著成見展開對話，那份自以為是，非但蒙蔽了心智，也讓人落入判別對錯的迴圈，忽略了兩個人最初之所以對話，並非為了爭辯，而是為了「理解」。

如同心理學家卡爾‧羅傑斯在《成為一個人》所說，發生爭執時，若能「在表述自己的見解之前，先準確地重述對方的想法和感受，而且要讓對方滿意為止」，便會在重述語句的過程中，漸漸發現「原本討論中的情緒沒有了，觀點上的差異也減少了，剩下的就是那些合理、可以理解的部分。」

「可就算理解了，然後呢？」此時，女兒忍不住開口。「然後，妳就會發現，『我們不一樣，但都很OK』。」望著她黑白分明的眼眸，我笑了笑，「溝通的意義在於建立關係。而當我們透過對話，明白大家都不一樣，並試著接納這份不一樣，不僅能收獲因理解而生的連結，也能延伸出對彼此、對這世界的全新認識，讓自己的生命更精采，也更完滿。」

人與人之間的對話，難免囿於各自的經驗，不慎將過往的曲折，發展成此刻的衝突。所幸，無論是鴨子、兔子、小猴子，只要最後能一起回家，這段故事，就算是喜劇收場。