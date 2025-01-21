成為退休一族近兩年，家事仍是夫妻共同分攤，不顯誰尊誰卑；然而有個觀察想分享，傳統父權時代觀念深植我輩，日常做飯灑掃等責任，加諸女人身上鑿痕累累，且理所當然。

最近就讓我遇見典型例子：幾個退休朋友相約爬山，好不歡樂也意猶未盡，近晚，有人提議就近到馳名餐館晚餐後再解散，眾人附議簇擁前往，卻見一位「拋夫出遊」的友人急電她家男主人請假，讓他自理晚餐，結果電話那頭悶哼一聲直接掛斷，接著她心情忐忑食不知味。

我心疼她將做飯給老公吃視為義務而自責，提議她下次邀老公過來一起吃飯，她苦著臉表示，她家男主人不喜外食，定要她在家做飯。友人為少做一天的晚飯愧疚整晚，著實教人同情，於我心有戚戚焉。

不時聽諸多友人抱怨自家老伴鎮日杵在家等著老婆做三餐吃飯，女人的時間被三餐切割得毫無社會連結，失去自我很不值得。

我覺得時代已不同於舊日，老男人真不該再以茶來伸手飯來張口的習慣，將老婆囿於一隅無以伸展，本來就沒有誰該服侍誰一輩子的道理，學習尊重一起為家奉獻的女人，留些時間讓她從事喜歡的活動，她將更有動力完美家庭生活！