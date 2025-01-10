【舞動樂5-5】俞孟君／一位成人芭蕾老師的教學隨筆

那些業餘的芭蕾狂人

一個偶然的機會下，聽到台灣成人芭蕾的夥伴聊到，「香港成芭發展得很成熟，比台灣更早開始。」我聽到時默默偷笑，誤會一場吧？

十六年前因緣際會來到香港進修，閒暇時想上課訓練，才發現完全沒有成芭Open Class；加上另個無心插柳，我開始了自己的課堂，擁有第一批學生，將教室命名為「Gravity Ballet香港成人芭蕾舞學校」，如今在尖沙咀和中環兩個校區，有數以千計的舞蹈愛好者在此投注他們的熱情。

從零開始的過程絕非容易，而那些成芭舞學習者的執著，正是我堅持的動力。我欣賞那些在繁忙工作之餘，或暫放家庭責任和其他身分的人，他們自願來到舞室，懷著單純的熱誠，掏出錢上課。

許多同學告訴我，舞室就是他紓壓的地方，只有跳舞能帶給他平靜。也有人說，誰都不能阻止他下班後來上課，芭蕾永遠是第一順位。中環是個很有特色的地方，這裡的人就是「拚」，即便是午休，也會衝來上課。結束課末的Grand Allergo（大跳），他們開始穿襯衫，準備衝回去上班。中餐？中環的上班族真的沒在吃飯的！

我遇過各種芭蕾瘋狂人，有位來自馬來西亞的年輕男孩，只要有假時就會安排香港一日遊，從早上課到晚，深夜或隔天一早再飛回去上班。我問他，這樣CP值真的可以嗎？他靦腆笑說：機票是里程數換的啦！Well, still respected.

也收過來自世界各地的同學卡片，宣告Gravity舞室是他最喜歡的地方。當然也因為處在這座來來去去的城市，有好多次學員即將移民，出現眾人在studio哭成一團的景象。

俞孟君在香港開設的成人芭蕾教室，吸引了無數來自各地，對芭蕾充滿熱誠的男女。圖／俞孟君提供

我也可以跳舞嗎？

常常收到詢問訊息：「我真的很胖，可以參加嗎？」「我已經50+，可以報名嗎？」「我是男生，有很多教室不讓男生報名，請問你們收男生嗎？」

我年紀最大的學生Carmen如今76歲，在62歲時擁有了第一雙芭蕾舞鞋，至今她仍保持一周兩堂團課、兩堂私教的規律，並持續重訓，高度自律的身體狀態有如40歲中年女性。她常對我說：「我總當這是最後一年跳舞，一定要拚命跳，沒有舞蹈我不能活下去的呀！」

曾有位穿著女裝的人直接出現在教室，由於她的醒目身高與寬厚肩膀，我一眼便知她是生理男。她非常害羞地問我：「我是跨性別者，請問我可以在這裡上課嗎？嗯……我不想造成困擾，如果不行沒關係……」顫動的長長假睫毛迴避著我的視線，我語氣堅定地告訴她：「我們歡迎！也許我不能代表整個studio的人，但我歡迎你！在我的課堂不分性別、年齡，我一律歡迎。」她開始了她的芭蕾課，一段時日後，她傳來一封訊息，除了言謝，並表示希望能改稱呼她Jenny（化名），她決定往後要以女性身分在studio活動。

Jenny，或任何一個曾懷疑自己不能跳舞、不能追夢的人，我想讓他們知道，在舞蹈的世界中沒有所謂的限制。

許多到俞孟君的芭蕾教室學舞的學員，都說芭蕾教室是他們最喜歡的地方。圖／俞孟君提供

誠意才是感動人心的要素

始終覺得，能作為一名舞者，是世上最幸福的工作；如果不能，就當一個感謝、支持藝術舞台的人。

舞台對我而言是一個神聖的所在，至今我們舉辦了五次大型校際展演，並在去年的公演，首度把整個交響樂團搬來劇場；我視我的成人芭蕾學生為專業舞者，而他們也以態度和成果證明了成芭的高度。

我期盼能將表演者的感動帶給學員：或許是在舞台暖身時、或許是快速換裝／換妝那一刻、或許是從左舞台狂奔衝到右舞台、或許是完成演出大幕落下時那想哭的衝動……只要有一瞬間，學員覺得自己像個職業舞者，那必然是一生不忘的美麗時刻。

儘管不比兒童筋開腰軟或學習能力強，那也不要緊，我常提醒學生，能夠感動人的是誠意，在舞台上是，在舞蹈教室中亦然。這份誠意之美，獨特且無價。只要對得起自己的責任之心，便是克服各種艱難、面對自身的勇氣。那麼，你的舞蹈之旅，就是最美的。

●作者簡介：俞孟君，台灣藝術大學舞蹈系畢業，中國文化大學舞蹈教育碩士。2006-2012曾任台北室內芭蕾舞團的獨舞者。2008年移居香港並成立Gravity Ballet舞蹈學校。