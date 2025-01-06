【舞動樂5-1】廖玉蕙／最潮的阿嬤

當母女倆成為街舞班新鮮人

今年四月，因為突然湧現的出國旅遊潮，朋友參與的街舞班學員紛紛陸續請假出門，長則幾個月，少則一星期，課程因此經常出現上課人數不足的窘境，於是，朋友來探問女兒是否有興趣參加？

當時，女兒正擔任我的助理，靦腆來向老闆我探詢每周三去習舞的可能。我自己一向四體不勤，五穀不分，加上韻律感不足，對跳舞一事鮮少接觸，但對能優雅地隨著音樂扭腰擺臀的人，總欣羨萬分，便准假，鼓勵她去。

助理終究還是有些良心也有遠見的，知道長久在固定時間告假，老闆可能會在某次遇到疑難雜症卻因助理在遠方逍遙跳舞而光火。為求一勞永逸，她開始嗾使我一起上陣；好友也接續來鼓吹，說是跳舞有益健康，課程結束後，還會一起去吃飯聊天。「何況老師很有趣，不會給學員太多壓力，挺好玩的。」我一方面洞悉助理合理的不安，一方面也被好玩、沒壓力和好朋友聚餐聊天所吸引，便毅然下海習舞去。

到教室後，發現我們的出現同時刷新兩項紀錄，女兒成為最年輕的學生，我則刷新年齡的高度。我本來就不是跳舞的料，到教室後便主動向小霖示弱：「我笨手笨腳，而且年齡高，老師對我的要求務請打些折扣。」都有些年紀的舞友們和老師聽了，馬上為我的勇氣熱烈鼓掌，他們心腸都很好。

老中青幼，一起隨熱門韓曲搖擺

為了藏拙，我眼珠子咕噜一轉，立刻進駐一個較為隱密的方位，私心期待所有師生都暫時忘記我的存在。手忙腳亂是早在意料之中，但每個動作彷彿都慢了一、兩拍可不行，我鍥而不捨，緊盯著前方老師或同學的動作，這才發現當學生真是不容易。

但小霖老師的搞笑功夫馬上就鬆懈了我的緊張。他真的很厲害，毋須回頭，看前方鏡子就掌握全局；有時，他會玩笑般模擬我們像機器人般的可笑姿態，引得大家笑得前俯後仰。只要瞧見有人似乎跟不上，就將舞蹈動作拆解開來，加上拍數，以利學生對節奏的掌握；再不行，以諧趣的解說以增強記憶，上課的氣氛非常輕鬆。

老師很年輕，他用來教學的音樂都很時尚，我們驕傲完全跟上潮流。從太妍〈To.X〉開始，(G)I-DLE的〈Fate〉、NewJeans的〈How Sweet〉、BABYMONSTER的〈LIKE THAT〉、NAYEON的〈ABCD〉，到最近的《死侍》電影開場舞〈Bye Bye Bye〉、BABYMONSTER的〈Stuck In The Middle〉。

一日，孫女海蒂只看一眼手機裡我們的錄影，立刻跟著舞動。肢體語言自然柔軟，款擺有致，我和她的姑姑大為驚豔，而兩姊妹發現舞蹈音樂都是時下流行的歌，是她們所熟悉的，也興致盎然地加入，於是Mark Ronson的〈Uptown Funk〉、子瑜的〈Run Away〉都來了。兩位孫女，一小五、一國一的加入，降低年齡平均值，拉開最高與最低齡的距離。老中青加上幼年，堪稱混齡最嚴重的街舞班，十歲到七十四歲都是同窗。

走進街舞課堂、活絡筋骨之餘，廖玉蕙（右三）的另一收穫是對熱門韓曲如數家珍。圖／廖玉蕙提供

練舞影片帶來的漣漪效應

為了讓學生看到成果，每堂課結束後，老師總會將當天學習的段落錄影存證。這時，我必定躲到鏡頭帶不到的地方。有一回，在我前方的老師突如其來頑皮地一閃身出鏡，我整個曝露在鏡頭裡，閃避不及，不由慘叫一聲，引來哄堂大笑。

在學習了兩個月左右，我大膽試著將錄影的短片PO上FB，結果聽說還真吸引了一些臉友去報名，他們問老師：「廖教授練了多久，居然跳得有模有樣。」其實，我是很有心機的，那日特別穿上體面的運動服，還在較熟稔的段落，主動將自己跳到鏡頭前，逢生澀或追趕不及節奏時，靈活沒入前方同學的背後。

影片播出的第二個星期，老師喜孜孜地進教室，大聲跟同學宣布：「前晚，有一位女生來報名，她驕傲地朝我說：『我是廖老師的學生喔！』我比他更驕傲地回她：『我是廖老師的老師喔！』」年輕的他瞬間升級為「太老師」。

上課變成一件每周最期待的事，筋骨得到適度的活絡，感覺元氣淋漓；跟孫女一起隨天團翩然起舞，堪稱最潮的阿嬤！下課更興奮，既然大汗淋漓、耗費了體力，理所當然可以無負擔地飽餐一頓，同時，跟同好暢所欲聊！

這樣怡然自得的日子，有幾人能夠啊！

●作者簡介：作家，語文教學教授。平日四處演講、評審，出書已不止等身，有《早安，窗邊的玫瑰》等七十餘冊。