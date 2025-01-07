【舞動樂5-2】吳義芳／以肉身，記錄舞者的生命刻痕

舞蹈是我真心愛上的選擇

有一位剛進大學的學生問我，為什麼六十歲還要上台跳舞？表演真有那麼大的吸引力嗎？我微笑地回答他：「當你真心愛上一種選擇，你會全然付出並享受其中，無關乎成敗。舞蹈和表演，對我來說就是這種選擇。」

我在外公早晚的誦經聲中度過童年，那些宗教音樂無形中給予我穩定的心性，也讓體內那些跳動的不定因子，有了更活躍的空間去馳聘。當時的生活環境，容易接觸到廟中的警世善語和一張張虔誠祈求的臉孔，而廟會的歌仔戲和布袋戲，讓我開始學習閱讀人的表情和表達，我的玩耍、嬉鬧和扮相，便是透過這些記憶累積並呈現。

在隱約的表演中養成，漸漸醒悟到最令我快樂的事便是表演。於是我進入體操的世界，進而跳入舞蹈藝術的領域，自加入雲門舞集近二十年、全世界幾百場演出，到自行創立風之舞形舞團、任教職與學生共創表演……一路充滿困難和挑戰，但也感受到一種幸福。

每五年的獨舞，檢閱不同階段的自我

對中年之後的舞者來說，舞蹈就像一場身心靈提升之旅。四十歲那年，我知道自己必須重新出發，給自我的挑戰便是獨自在舞台上跳整場演出。「吳義芳獨舞」就這麼展開，這是一次檢閱和整理，用舞蹈書寫生命記憶和心情故事。我在《大悲咒》的詠唱下演繹鬼神和人的不同處境，試圖用這些舞，找出另一個爆裂的出口和較為清新自在的開始。也決定終身要每五年舉辦一次「獨舞計畫」，不管身體的美醜、不怕身軀的凋零，以舞蹈紀錄一個專業舞者的生命刻痕。

五年後第二場的「45獨舞」，指向如何丟掉過往身體習慣使用的語彙，不再背負所謂東方與西方、現代與傳統等容易混淆不清而盲從的觀念和理論追求。回到單純的生命母體，用最底層的聲音和身體的感覺來表現生命的風華。過程中，我體悟到要讓自身「歸零」，還真的很難。所有經驗會不斷前來提醒、告誡，不同的掙扎和不同程度的無奈也頻頻觸動內心，挑起、搔弄那些急躁與不耐。

而自我爬梳，難免會有些不願面對或關照不到之處，「50獨舞」便邀請香港的舞蹈家友人相助。當時他問我，「50獨舞」想展示「吳義芳」的什麼？我的回答是「自我超越」，讓自己有機會再進入另一個循環的開始。雖然未來的身體會產生變數，必然走向老壞，但新的狀況會撐起另一波生命故事。我再次面對軀體的虛弱和豐厚，在生命被梳理和解構的同時，多了好多清澈靈魂的出口。

「55獨舞」則來到身心靈的時空隧道，過去與未來，當下與想像，角色扮演與性別認證，我想像未來世界的身體觀，幻化為生化人，情境混沌中交疊或多層次併置。我思考著自己是誰？感受到當下的虛無與存在，再次豐富了身體的宇宙觀。

今年來到「60獨舞」的新階段，加倍感受到數十年累積的技巧，在表演中得到了完美的展現和回饋，來自長年的堅持和對表演藝術的深刻理解。這樣的轉變並非單純的年齡增長，也是對生命、對表演的新詮釋，在強度與自在中找到平衡，是對當下身體力量和能量的重新認識。

透過每五年的獨舞，吳義芳以自身挑戰、見證舞者生命延展的可能。 圖╱吳義芳提供，劉振祥攝影

讓舞動肢體，成為探索內外的開始

這些年，我也從指導熟齡學員活動肢體中有諸多感悟，從中年、壯年再到熟年，每個年齡階段的舞蹈者都承載不同的經驗和智慧。對於熟齡學員來說，活動肢體最重要的是找到適合自己的節奏和方式，並在過程中找到身心的平衡。透過適當的舞蹈技巧和訓練方法，熟齡學員得以透過舞蹈活動來重新認識自己的身體。

從40獨舞到60獨舞的轉變，是五段充滿智慧和體悟的旅程。跳舞的身體不僅帶給舞者自我反省和思考，更對那些追隨舞者腳步的熟齡學員提供了指導和啟示。這種以舞蹈為媒介的身心靈體驗，將在每個人的生命旅程中留下深刻烙印。通過跳舞與表演，我們得以更好地探索內在與外部世界的關係，體驗生命的豐富多彩，用充滿智慧的身體語言帶給自己和他人更多力量和啟示。

●作者簡介：吳義芳，1963年生，曾為「雲門舞集」重要舞者，現為「風之舞形」舞團創辦人暨藝術總監、國立臺灣師範大學表演藝術研究所專任教授兼所長暨學程主任。