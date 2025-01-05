羅聲晴／使用3C的界線與哀愁

前幾天和朋友聊天，話題不脫身為父母的難處。朋友的孩子讀小六，正值前青春期，現代孩子最具吸引力的娛樂就是電動打到飽，常因使用3C造成親子衝突。我們家的規矩是孩子不能任意使用3C，在連大人都易沉迷的網路世代中，如何教導孩子有所節制，深深考驗每個教養者的智慧。

長達三年的Covid-19讓一切更為困難。隔離政策下，不得不開放使用平板與手機的權限，孩子彷彿開啟潘朵拉的盒子，以至於在疫情末段，要收回使用權變得加倍困難。在「孩子希望使用3C無限制」和「父母覺得應有節制」的拔河下，佐以尊重孩子自身特質，和孩子一起學習，不以強迫而是引導發展，這樣的自我期望，經常變成我的自身課題。

對職業婦女而言，下班就是另一限時戰場的開始。從催孩子吃飯、洗澡，到自己要打理家務、看聯絡簿、排解孩子的糾紛，還得分出一隻耳朵聽本日的校園生活，並提醒整理隔日的上學用品、刷牙睡覺……這些瑣碎又一環扣著一環的大小事，每天都是相同的輪迴。

但當孩子因整日課程疲累，期待返家後先使用3C放鬆，無論是看YouTube或各種短影音，這些要求都會讓急於完成例行任務的我感到疲累憤怒。雖然希望能以平穩語氣請孩子先完成日常責任，再一起討論使用3C的合理度，許多時候只換來孩子因即時需求無法得到滿足，瞬間化作一隻蠕動毛蟲的後果。此時親子間別說是好好溝通了，夜間短短的相處時光全用在叨念和頂嘴上，惡性循環讓我挫折，親子時光不再是下班後的享受，而是角力戰的開始。

原以為孩子到了一定年齡可以慢慢學習放手，最近才發現，教養在不同階段都有新的挑戰與煩惱，我想，這就是一生學不完的功課吧。