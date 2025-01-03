不下雨的日子，前前後後會有六位女性，疾步經過我家的圍籬外。他們繞著社區外圍，一圈一圈快步走。

其中有兩位太太和我相熟，有時我剛巧在籬外，會出個聲：「第幾圈了？」對方的回話如果是「第八圈了喔」或「第九圈了喔」，她們的眼睛會瞇起來，在笑。如果回的是「才開始啦」、「才第二圈啦」，那麼，兩雙眼睛直直向前，不太樂意搭理我，看不出她們是對自己不高興，還是對我感到不悅。

不過，至少我明白，她們繞著圈的腳一踩一踏的不是歡樂。想必是為了擴大運動效果吧，統統加上了手部動作，兩手交替，往上，往左右，各人有各人的招式，舉著，揮著，長時間看下來，她們的揮舉怎麼看都像在示意「不是！不是！」「不對！不對！」「NO！NO！」

有天在超市遇到她們六人中我熟識的太太，她招呼我的手握著正在挑選的蘋果：「這季節，蘋果要買南半球國家栽植的比較新鮮。」我看那是富士蘋果，「我也喜歡富士蘋果。」以為我會這麼回應她，卻聽到自己說的是：「我真是很佩服妳。」這話讓她放下蘋果，而我則暫且先不找特意來買的櫛瓜了，兩人到邊角去聊天。那位太太就著那句「我真是很佩服妳」說起自己，也提到其他幾位繞圈走的太太。她們換過關節之後復元情況不好，繼續做其他處置，治療成為生活首要，與疾患拉鋸，一心要恢復至原來的樣態。她們改弦易轍，是不少時日之後了，不再執著於完全的恢復，開始早晚各快步繞走十圈，收受到的助益可見。

原來，在我家圍籬外繞走的六位太太，加總，有兩個人工膝關節與四個人工髖關節，依附伴隨她們快走。大家互相勉勵，也彼此監督必得堅持，一步步都是踏在承諾自己的路途上，每一刻的辛苦都有希望做支撐。高昂的動機來自理解，領會到有些難處的坎，在其內不斷動干戈，比不上與挑戰和平共處。轉身要繼續採買時，那位太太說：「妳應該有看到我們加上手勢吧？大家講好，要讓運動成為鼓舞的律動。我們現在都與身體內的金屬和平共處喔。」

我不覺看向自己，每回就診，只要不是太大的病痛，各科醫師一致告知我，妳就和它和平共處吧。一直以為所謂和平是無條件求和，不太服氣，總想能拚搏應該再拚搏，常是發展成精疲力竭仍豎白旗。經由籬外恆常快步繞走的六位女士，才恍悟，原來那「和平」不是消極委屈的求和，指的是維和，是全員僅一人的維和部隊執行的任務目標，藉靠不懈的自我鍛練來保全維和的實力。

去超市買櫛瓜那天之後，一樣的日常，一樣看籬外太太們繞走，不同的是，她們和之前同樣的肢體動作，說著的卻是不同的肢體語言了，確實鼓舞：「對！」「加油！加油！」「You can make it！」

我決意也組一人維和部隊，在生活上不硬頸，必要時與橫阻，和平共處。