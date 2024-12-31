利用假期與老婆帶著一雙兒女到金門旅遊。曾為戰地前線的金門，除了四處可見的閩南建築聚落及造型各異的風獅爺，坑道的數量也為數頗多。

這些當年以人力開鑿的戰備坑道，泰半深入地底，隱隱透著一股濕氣，有的坑道還因通風不佳讓人覺得有些氣悶，不過待在坑道裡，確實有種被保護的安全感。物換星移下，原本作為戰時緊急庇護並尋求反擊契機的它們，已然轉為吸引遊客的觀光據點。

實際探訪這些坑道，除了遙想當年阿兵哥開鑿時的戮力艱辛，與戰地的風雨欲來，更不免思及在我們的人生當中，也應當有一個有形或無形的專屬坑道，倘若遭逢人生巨變或外界的無情攻訐時，有個暫且安頓身心的處所，讓自己可以整裝再出發。而這樣的處所也必須像這些戰備坑道一樣，除了暫時讓人獲得喘息，同時也令人知道必須振作，如此，我們才有辦法在站穩腳跟後，再度尋求奮起。

於是，我不禁進一步思索起自己有形的戰備坑道在哪裡？無形的戰備坑道又是什麼？每當感到風雨飄搖、神魂欲墜之際，陪伴自己度過層層難關的又是什麼？步出坑道口，重新來到陽光下，回頭看了看身邊最親愛的家人，一切的疑惑也就豁然開朗了。