吳敬琳／我好，你也好

前陣子母親收到環保局寄發的勸導單，因冷氣滴水遭樓下住戶檢舉。她耿耿於懷，迄今仍掛齒叨訴，認為如今鄰居不如以往，小事就舉發，何不上樓按鈴告知即可。

我以年初違停機車的那位住戶為例，對方分明有錯，卻撕毀管理會張貼的告示，並破壞我們家擱置車格內的所有物。樓下的舉發人或許擔心我們是惡鄰，當面知會擔憂招來後續風險，不若匿名安全。但母親始終無法理解，不斷提及過往與隔壁王媽李伯是如何熱切往來，哪像現在鄰居共乘電梯連招呼都不打，好冷漠。

鄰里共好，是七○年代早期的社會型態。我勸母親要與時俱進，試著體諒他人的擔憂與習慣當代人際的互動模式。然而，過去不必擔憂的，為何現在開始提防了？習慣了互不關心的淡漠，將變得比較好嗎？

暑假，我陪母親北上拜訪親戚。自小就學中部市區的我，早已深受都市化沾溉，猶記求學時我會找遍各種理由不去串門，這回前往睽違幾十年，陌生到即使路上不小心相撞也不相識的程度，根本無從奢望對方款待。事實卻非我所想，親戚熱情到這幾十年的疏離似乎不曾存在。

母親是這段關係得以維繫的主因。在她的觀念裡，親族象徵血脈，敘說自身來處、證明自身存在，因此每隔一段時間，就算不能探視也會撥通電話分享近況。我因她而備受厚待，並訝異其家族凝聚力。

母親介懷鄰居舉發，遲遲未能釋懷，或可由此窺知原因。她習慣早期群聚互助的社會型態，無奈幾十年間，社會核心樣貌一變再變，像我成長於都市化年代，關心家庭遠勝家族。而今，講究跨界的全球化世代，人的觸角向外延展的自由度加大，目光卻朝內縮聚，僅關注自身，個人權益擺第一，他人感受通常拋甩末座。

我想母親在意的並非被檢舉本身令她感到丟臉，而是心寒人心不古，不似昔日她熟識的人心那般美好。何況人際重心從初始的群體萎縮成家庭，到現在聚焦個人，轉變如此劇烈，過渡一階的我在適應上已花費不少功夫，母親面臨的跨度之大，必定對她帶來不小衝擊，我怎麼忍心苛求她？

歷史學家許倬雲曾強調：親密度可以維持社區的安寧與和諧。母親眷戀往昔鄰我間的互相倚賴，各人得以從中獲取認可與價值，自然相處氣氛融洽；今日各行其是互不相涉看似自由，卻極易使人感到孤獨，於人群可有可無。

祈願母親的俱進，是一種通透人世變化的體諒，而非形成一種慣習於常的同化，如北部親戚即便處於人際轉動不歇終究以自我為中心的時代，仍保有傳統社會親切待人的古道熱腸，不吝予人溫情暖意，這不純基於親戚的血脈相繫，更展現了身為人本能嚮往的共善情懷：我好，你也好。