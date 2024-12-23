竹貞／寧願有雙蘿蔔腿

也許是體質不易胖，加上對吃進肚的食物有所挑選與節制，六十八歲之前，我一直保有苗條身材，BMI大多落在19~20，兩次生產後也很快恢復常態，將體重維持在標準範圍的下緣，一直沒什麼困難。

這五、六年體重卻悄悄上升，有往標準範圍上緣竄升的趨勢。明明飲食作息沒什麼改變，應驗了營養師所說的，是因年紀大新陳代謝變慢導致。雖然輸入體內的熱量一樣，燃燒卡路里的效率降低了，即使增加運動量，體重依然不為所動。正心灰意冷時，聽到一派說法，認為年紀大了微胖些才好，萬一生病時才有本錢應戰，因此我轉而另立目標，不求減重而求增肌。

這幾年醫界頻頻呼籲長者要重視肌少症，不只影響老年人的身體健康、行動能力、生活品質，還會增加跌倒與骨折的風險、認知功能障礙、代謝症候群、心血管風險、失能及死亡率。

於是，我除了繼續例行的有氧健走，兩年前增加負重訓練，選擇深蹲、踮腳尖、舉啞鈴、弓箭步、側躺抬腿等在家就能做的項目，並配合適量的蛋白質攝取。

家裡原有的啞鈴只有五磅重，不到2.3公斤，兒子幫我另購一組可自行調整重量的啞鈴，使用起來更靈活，還可抱著啞鈴做深蹲，是增強腿力的升級版。

有些女性擔心重訓手臂會練出粗壯的二頭肌、三頭肌，小腿變成蘿蔔腿，不敢輕易嘗試，實際上如未經過嚴苛的高強度鍛鍊及特定飲食，無須擔憂變成「金剛芭比」。何況現在的我覺得身體健康比外表美觀更重要，寧願有雙強壯有力的蘿蔔腿，也不要纖細無力的鳥仔腳呀！