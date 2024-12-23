竹貞／寧願有雙蘿蔔腿
也許是體質不易胖，加上對吃進肚的食物有所挑選與節制，六十八歲之前，我一直保有苗條身材，BMI大多落在19~20，兩次生產後也很快恢復常態，將體重維持在標準範圍的下緣，一直沒什麼困難。
這五、六年體重卻悄悄上升，有往標準範圍上緣竄升的趨勢。明明飲食作息沒什麼改變，應驗了營養師所說的，是因年紀大新陳代謝變慢導致。雖然輸入體內的熱量一樣，燃燒卡路里的效率降低了，即使增加運動量，體重依然不為所動。正心灰意冷時，聽到一派說法，認為年紀大了微胖些才好，萬一生病時才有本錢應戰，因此我轉而另立目標，不求減重而求增肌。
這幾年醫界頻頻呼籲長者要重視肌少症，不只影響老年人的身體健康、行動能力、生活品質，還會增加跌倒與骨折的風險、認知功能障礙、代謝症候群、心血管風險、失能及死亡率。
於是，我除了繼續例行的有氧健走，兩年前增加負重訓練，選擇深蹲、踮腳尖、舉啞鈴、弓箭步、側躺抬腿等在家就能做的項目，並配合適量的蛋白質攝取。
家裡原有的啞鈴只有五磅重，不到2.3公斤，兒子幫我另購一組可自行調整重量的啞鈴，使用起來更靈活，還可抱著啞鈴做深蹲，是增強腿力的升級版。
有些女性擔心重訓手臂會練出粗壯的二頭肌、三頭肌，小腿變成蘿蔔腿，不敢輕易嘗試，實際上如未經過嚴苛的高強度鍛鍊及特定飲食，無須擔憂變成「金剛芭比」。何況現在的我覺得身體健康比外表美觀更重要，寧願有雙強壯有力的蘿蔔腿，也不要纖細無力的鳥仔腳呀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言