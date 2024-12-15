台大新生南路側門外，有間以「酒釀湯圓」聞名的老字號冰店。十九歲那年冬至，忘了是誰提議的，等回過神來，一幫人已加入大排長龍。年輕時的跟風，總有那麼些與眾不同，或許是年輕的緣故吧。

入座前統計餐點。說來我既不喜酒釀、也不愛湯圓，可眾人都在興頭上，不免要吃上一碗。正當猶豫是否改湯底時，耳邊忽傳來一句：「我要花生牛奶冰。」

「今天冬至欸！」我不禁驚呼。

「所以呢？」只見發話的Ｗ泰然自若，「我想吃冰，這裡有賣，那就點了。」

「但，哪有人在冬天吃冰的？」「有啊，」Ｗ聳了聳肩，「就是我。」

我愣在原地，望著灑脫的大男孩，恍惚間，想起了一個小女孩。當年，她在大人「哪有人冬天吃冰」的駁斥下，乖巧改點紅豆湯。即使長大了，那碗冰，依然留在菜單上，沒有成真。

因為，哪有人在冬天吃冰的？

「可大人都說，冬天吃冰傷身體……」不由自主地，我複製了那厭倦已久的說法。

「就算是夏天，大人也會說吃冰傷身體，」Ｗ不以為意，「想吃就吃，不需要跟任何人解釋。」

不羈的語氣打破框架，釋放了多年前的嚮往。吃下第一口冰，我和我的小女孩，一同打了個奇異的冷顫。緊接著，體內寒意竄到半途，被套頭衫牢牢裹住，襯出厚實的體感溫度──相較於夏季，冬天的一碗冰，讓人更加品味出「暖意」為何物。

後來一有機會，便和Ｗ相約去吃冰。畢竟，有趣的靈魂相處起來，跟冬天吃冰一樣，令人感到驚喜與溫暖。可吃著吃著，他的瀟灑不見了，不知從哪天起，他也開始管起我吃冰。

「妳生理期快來了，現在貪吃，到時候又要哭了。」

「我現在就想哭了！」

「……我點一碗跟妳分，等妳結束之後，我們再來吃。」

聽著Ｗ倔強的屈服，我忍不住笑了。原來，小女孩在意的，不是冬天的那碗冰，而是有一個人，願意將她的渴望放在心上，讓她可以為了愛自己而吃冰，也可以為了愛她的人而不吃冰，更可以拋開那碗冰，在一年四季完完整整成為她自己。

如今的我們，也會在冬天帶著孩子去吃冰。只不過，他們都寧可點紅豆湯了。

●評審短評： 陳彥任／對話生動，完完整整。比起「慶煙」的泡麵，我也愛在冬夜來灌冰透的啤酒。一個心裡不乖的人，遇到一個真正不乖的人，這是美好時光的開始。 廿四個地方媽媽／冷冽冬至誰不渴求一份溫暖，突如其來的「吃冰」為情節創造衝突感。從冬日裡的一碗冰連結暖暖情意，雖說偷放閃是不道德的，但還是喜歡看一篇HE（Happy Ending）收尾、讓人會心一笑的可愛故事。