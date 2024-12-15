蕭愉馨／願妳健康長大
這是深藏心底二十餘年的慚愧。
七、八歲的暑假，媽媽每隔幾天就會帶我和姊姊去泳池消暑。
那天泳客不多，一眼望去，便能輕易發現有個和我年紀相仿的小女孩，因長短腳而一跛一跛的。
出於無知的好奇，我模仿她走路的方式，一跛一跛地走往淋浴間，渾然不知她的母親因而與媽媽搭話。
離開泳池後，媽媽告訴我，那位母親詢問她：「妳家小朋友也生病了嗎？」一頭霧水的她這才發覺我的行為。而後，對方看到正常行走的我，便黯然帶著小女孩離開。
媽媽並沒有斥責我，只輕輕地說：「對方是生病了才會跛腳，她的母親看到這樣的模仿行為會難過，知道嗎？」淚水在眼眶打轉，我這才明白自己的荒唐。
有好多個夏天，我不曾再去泳池。或許是害怕再見到她們，或許是為了懲罰自己的過錯。
如今偶爾仍會想起，但願那個小女孩已平安成長，很想對她們說一聲：「對不起，希望這些年妳們一直都好。」加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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