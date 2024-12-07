Gillian／陪伴的價值

眼睛不太舒服，請假去看眼科。因是平日，診所裡的老人特別多。看見長輩們晚年光景的不同樣態，讓我對人生的不同階段有了更深刻的體會。

排在我前面的奶奶和女兒一起候診，等候期間她們談笑風生，場面溫馨愉快，使得在一旁的我也備感溫暖。

診間裡的另一位奶奶則有兒子陪同，醫師詳細解說進行白內障手術有健保和自費，問他們打算選哪一種。那位兒子說，等他們三兄弟回家商量過後再回覆醫師。

當一位約八十歲的爺爺到號時，護理師親切詢問，由於檢查需要點散瞳劑，會使眼睛畏光並難以睜開，有無親友陪同，爺爺淡淡地表示他只有一個人。雖然聽不出孤單感，我卻不禁感到一陣心酸。

仗著年輕，我可以來去自如，獨自應對各種狀況，但等到上了年紀，或許我也會變得這般單薄。這讓我意識到，自己正是盡孝道的年紀、被需要的年紀，應當對老父母好一點，再好一點！

匆匆返家，敞亮光線與散瞳劑讓我幾乎睜不開眼睛，大部分時間閉著眼搭公車。回到家，看著嗷嗷待哺的兒子趴在地上玩耍，疲憊感瞬間消失了，不禁喃喃對孩子低語：「以後你會陪媽媽去看眼睛嗎？」仔細想想，為人父母不就是這麼回事嗎？陪伴孩子長大是種責任，而孩子若能陪著父母親到老，則是一種深情的回饋。