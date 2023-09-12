桓桓／與花有約

聯合報／ 文‧圖／桓桓（彰化花壇）
與花有約。圖╱桓桓提供
與花有約。圖╱桓桓提供

向晚時分出門散步，遇見仙丹花燦爛如火地開著，仙丹花的花期長，整個夏季花團錦簇，甚是鮮豔美麗。

夏季雖炎熱，卻是仙丹花最喜歡的氣候，高溫陽光充足的環境，讓仙丹花愈開愈茂盛，隨著新枝生長，頂生的花序如繡球般一叢一叢綻放，在我每日散步的鄉村小巷，它就一路陪伴著我，即使一路上沒遇見村裡的人，也不覺得孤單寂寞。

日落黃昏，微風吹來，又是與仙丹花有約的時刻，紅紅火火的仙丹花，正喜氣洋洋地開好開滿迎接我。

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