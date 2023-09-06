何玟芬／美妙的姻緣
兒子和媳婦五月時登記結婚了，他倆的姻緣真是冥冥中自有安排。
要話說從頭，得回溯到我的童年，民國五十多年的台灣，物資貧乏，冰淇淋是尋常人家的奢侈品，但我們家卻不時有整桶冰淇淋，並不是家境好，而是爸爸的摯友兼同事陳伯伯送的。陳伯伯是爸爸任職學校的食品科主任，常來找爸爸泡茶聊天，伴手禮就是自製的香草或巧克力冰淇淋，挖一匙含在口中，不但暑氣全消，更是困頓年代的極致美味與莫大幸福。
一直到我結婚生子，回娘家也會偶遇造訪的陳伯伯。兒子嘴甜，陳伯伯常稱讚他將來會是個將才；當時爸爸隨口說：「那你家孫女長大，就嫁給我們這個將才。」我不以為意，認定這不過是長輩的玩笑話。
時光倏忽而過，陳伯伯先離開人世，爸爸也因認知症桎梏了他的心靈，思緒不是很清晰。直到有天兒子說要帶女友來參加家族聚會，大夥兒見到這位甜美溫柔的女孩，你一言我一語地展開身家調查，發現女孩的阿公和爸爸一樣是民雄農工的老師，細問之下竟是陳伯伯！
我們驚呼之餘，興奮述說童年的小確幸，當我介紹女孩給爸爸認識時，特別強調「她是陳伯伯的孫女喔！有像嗎？」病後就變得寡言的爸爸笑得燦爛：「有像，真水！」或許是陳伯伯在天上的加持，兩個孩子很快就締結連理，果真如二十多年前兩個阿公許下的婚事。
看著婚紗照，我心中莫名感恩，默默許願，盼這對新人幸福美滿、相互扶持，兒子能像陳伯伯口中所說的「將才」般，守護著自己的妻子和家庭。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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