二蟲／緣分與選擇

聯合報／ 二蟲（花蓮市）

「你是人嗎？」自從調來花蓮後，同事與我寒暄總以這句開始，而我也半開玩笑地回答：「不，我是嫁來花蓮。」

但「嫁來花蓮」也非易事。女兒出生的頭兩年，我獨自在故鄉台北工作，太太帶著孩子住花蓮娘家。每周我搭火車往返北花略盡父親責任，但效果有限。女兒不給我抱，太太抱怨我老找不到東西，我無法進入狀況，甚至連女兒的幼兒園，也是太太自行打聽的。

「不能再這樣下去了。」我對自己說，於是下定決心請調花蓮，從大都會來到小城。終於女兒會說「拔比抱抱」，終於家中大小事是以家為單位，一起討論，一起生活。看似平凡的幸福，需要費好大一番工夫才達成。

現在，我每天到木瓜溪銅門峽谷上的發電廠工作。時常想起十多年前大學時，好友從花蓮回來後興奮地分享：「下次去花蓮一定要去銅門峽谷，風景秀麗又壯觀，是個新秘境！」後來幾次花蓮遊，總不得其門而入，但見電力公司的車駛出，心想或許有天能跟他們一樣徜徉這片山水。沒想到，緣分最後帶我到當初的願望。

但這何嘗不是選擇來的？選擇了花蓮女生、電力公司、定居小城、全家團圓等。原來緣分，正是一連串選擇傾聽內心深處的自己所創造出來的呢！

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