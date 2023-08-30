Ariel曾／不串流，很自由

和老同事聚會，大家得知我未使用任何串流平台時都很訝異。我會看影劇，不訂閱串流平台並非金錢考量，而是使用過後的選擇。

有陣子串流平台為搶攻新客戶，曾提供免費試用，當時正值暑假，小孩較常在家，加上有些劇集正夯，便跟風使用。

第一部看的是只有七集的迷你劇，我們從中午看到晚上，一天就追完；接著開啟長篇追劇模式，起床後就坐在電視機前，一集接一集，一部追完再追一部，造成生活作息大亂。原本我每天早上讀報，儘量不外食，日走五千步，睡前也有看書習慣；但那幾天變成只瞄幾眼新聞標題，餐餐叫外送，坐在沙發上不動，連書本都沒打開過，午夜過後才上床。

追劇占據了我的日常，嚴重到有天我竟夢到睡前觀看的劇情。早晨醒來後，我意識到這是警訊，我問自己這段時間到底在做什麼？回想未使用串流平台前，觀賞影劇原本是放鬆心情的休閒娛樂，如今取代了原本的活動計畫，如果我覺得更開心有收穫，這樣的改變或許是正確的，但無時無刻追劇所得到的代價，卻是當沙發馬鈴薯的懶散邋遢，臃腫的小腹贅肉，還有熬夜頭昏腦脹的下場。

於是我決定按下退出鍵，孩子們也很配合，全家恢復到沒有串流平台前的作息，空閒時想看劇時才打開電視，或到電影院看大螢幕。少了追劇慾望，也不再沒日沒夜看不停，找回了過去的活力與健康。

我想我就是老派之人，螢幕上的精采影劇，還是留在閒暇時慢慢欣賞，不想趕火車追進度。就像每天的生活，按照自己的步調節奏，自由自在演出真實腳本，才能細細品味，發覺現實裡的彩蛋，體會箇中的樂趣啊！