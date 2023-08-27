我在一間大賣場的餐食區喝果汁，鄰座應是夫妻檔，桌上的食物已吃完，剩下餐盤。

一會兒，見他們在猜拳，長者歲數了竟然還有興致玩猜拳遊戲，讓我很好奇。前兩回平手，第三回男方輸了，但雙方都露出愉悅的笑容，接著男子默默起身，將兩人的餐盤放回收納區後走回來，女士朝他豎起大拇指，雙方再度展笑靨。

他們手牽手離開座位，然而他們猜拳時的互動、交會的眼神，如動人的樂章，在我心頭縈繞不去。這把年紀還想得到以猜拳決定誰要將用罷的餐具放回收納區，多可愛、浪漫啊。

憶起一回拜訪友人Ｗ，我們在客廳聊天，忽然聽見口哨聲，哨聲愈來愈近，聽得出是三短音再接四短音，我問她可有聽到？卻見她笑而不語。倏地，大門打開，男主人現身，原來他是「肇音者」。

男主人笑嘻嘻表示，下班了心情很愉快，想到回到家就可以大快朵頤太太的廚藝更是開心，所以透過哨聲傳達「親愛的，我回來了」，算是他的「通家密語」。而從Ｗ甜蜜的笑容裡，可以感受這哨音是愛的呼喚。

另一友人Ｒ也曾和我分享，她的父親因為鼾聲大，多年前便和她母親分房睡，以免干擾妻子的睡眠。但每當他們其中一人要就寢時，會輕拍對方肩膀表示先睡了。之前Ｒ對這樣的小動作並無特別感受，但有一日，她發現白髮蒼蒼的父母仍維持老習慣，突然明白這就是「牽手」啊。

恩愛藏在細節裡，您說是嗎？