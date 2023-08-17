那日，大寶在客廳玩玩具車，小寶也在旁。由於小寶正處於看到東西就想拿來丟的階段，看見哥哥手上的玩具自然想拿取。當然大寶不肯，死命保護他心愛的玩具，甚至作勢敲小寶的頭。

這幕被先生撞見，正當我準備上前排解紛爭，先生對大寶說：「你要讓弟弟呀！你是哥哥耶！弟弟那麼小。」吃驚的我要他趕緊把話收回去，亦連忙把小寶帶開，讓他別再碰大寶的玩具。

為了破除先生的舊觀念，我告訴他：「別再說『大的要讓小的』這種話。為什麼大的一定要讓小的？做錯事的是小的還要讓嗎？這麼說也會讓老大心理不平衡，覺得自己早出生很衰！」

先生看了看十一個月大的小寶，仍有些袒護地說：「他還那麼小，又不懂。」我回答：「是，他是還小，但你這麼做大寶都看在眼裡，他心裡會怎麼想？再者，他現在還沒有分享的概念，喜歡的東西被搶走他鐵定不開心，急著想搶回來是正常反應。這時他一定有情緒想要發洩，所以我一直跟他耳提面命，請他遇到這樣的狀況要跟我說，或請我們把弟弟抱走，不要弄傷弟弟。」我費盡心力樹立的規範可不能就此崩解，嚴正告知先生此觀念絕對不能再提起，大寶都聽得懂。

我想起先生也曾有類似的行徑但不自覺。小寶有雙水汪汪的大眼睛、纖長濃密的睫毛和小巧的嘴唇，有如洋娃娃，惹人憐愛。那回先生對抱在懷裡的小寶說：「你真的好可愛喔！」一旁的大寶說：「我也是！」見先生毫無回應，我趕緊補上一句：「對呀，哥哥也很可愛喔！」事後我提醒先生：「下次不要只讚美小寶，即便大寶對於公平還似懂非懂，我們仍得先實踐才行。」

「公平對待孩子」是我一直以來要求自己恪守的事，無論我們大人認為多麼零碎的小事，甚至輕如鴻毛，但對孩子而言可能是重大事件，若沒有妥善處理，恐怕會造成無法彌補的後果。