弄花養草經幾寒暑，我就只是個不專業的小園丁，都市裡養花真難，花園又小，甚難照顧。我特別偏愛孤挺花，忽一日滑手機賞花時，見到了名為「巴西女王」的藍色孤挺花，瞬間一見鍾情，從此天天想著該如何得到這美孤娘。

孤挺花種類繁多，花開各異，爭奇鬥豔，好不熱鬧。我也為此購入各色孤挺花，希望孤娘們也能在我的花園裡盛放。藍孤娘看起來清麗脫俗，惹人憐愛，但女王個性高冷，脾氣古怪，入手甚是不易；我開始想方設法地加入各個孤挺花社團，隨時關注社友們分享的貼文與回應，只為了想要攔截到些許藍孤娘芳蹤。

就在我日夜不捨的追蹤下，終於出現一則釋出藍孤娘的貼文，只可惜我未能及時跟上，早已被其他買家捷足先登！我不禁跌足嘆息，哀號了一陣子。之後我並不氣餒，女王豈有這麼好到手的？我更加勤勞，照三餐看、有空就看貼文提醒，不願錯過任何一則留言；在這樣的追蹤下，附加的是莫名就買了不少其他戰利品，花園也為之爆滿。終於在一日，迎來第二次的機會，只是一樣又排到備取，好不傷心。這時我千盧萬盧，不顧顏面的請求賣家一定要留給我下一顆球莖，對方也爽快答應。我離我的藍孤娘又更近了一步！

一日清晨，突然看到畫面訊息彈出，說有藍孤娘，問我要不要，當下欣喜若狂，馬上答應下來；而後我竟不慎睡著，賣家心急等不到回覆，女王差點拱手讓人。好在，在我的低聲請求、耐心解釋之下，賣家回心轉意，終是願意將女王賣給我了。這整日的波折驚險，有如坐大怒神，心情反覆跌宕，好不折騰！幸是最後我終於迎回了我的女王，我美麗的藍孤娘，並恭敬向前輩請敎如何照顧養育她。

現在，藍孤娘終於安穩在我的花園裡了，只是她還小，我得好好呵護她長大，等到她開花的那一天，雖然不知道需要等待多久。