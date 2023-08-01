劉怡雯／梔子花開時節

晚餐過後下樓倒垃圾、回收廚餘，再走到對街兩棟大樓人行道上散步，是我的日常。

這條人行道種滿各式樹種，有春天耀眼的黃花風鈴木，夏天綠晃晃的水黃皮，秋天金黃簇簇的楓葉，冬日混著紅葉的橄欖樹，還有生生不息的春不老矮籬，以及顆顆誘人的樹葡萄。走進這條綠色隧道，白日在陽光下的樹蔭聆聽鳥鳴，晚上仰頭穿透葉縫看星星，十足舒心。

暮春，如常慢慢踱步過街，帶著涼意的晚風迎面，夾雜陣陣若有似無的花香。踏上步道一瞧，原來是大樓車道旁梔子花大爆發，濃郁花香就像蜂群傾巢而出，只是人們不但不躲避，反而像失心瘋般狂吸，深怕慢了一步，潔白的花兒就變成明日的焦黃，聞著聞著不禁掉入時光長廊。

在職期間始終一根蠟燭兩頭燒，燒得吃了二十多年的過敏藥，燒得孩子們自幼稚園起就會問：「媽媽，妳為什麼只有回外婆家才有笑容？」幼子怎知白天職場是個戰場，晚間返家又是一打三的僞單親戰場，長期下來生活變得僵化、無趣、疲累，做所有的事都淪於文抄公步調，昔日曾有的夢想、期待宛如流沙般緩緩消失，直到那個春天下午。

午後如往常處理事務，突然聞到陣陣隨風入室的花香，輕輕地飄到辦公桌上，迷霧似地盈滿空間，那股雋永甜香讓人感到放鬆、愉悅，慢慢地，有種心靈被療癒、疲憊被緩解之感。起身到戶外花園一看，原來是梔子花開，花香如此迷人，如此撫慰人心，枯槁心靈好似被春風吹拂後又再度閃燃星星之火，重新發現生活樂趣其實俯拾皆是，只待靜下心感受，新的生命篇章就會再度號角響起。

今夜晚風暗飄香，令人重溫美好午後，一段被解鎖的辛苦人生，這股梔子花香就是刻在我心底的人生況味。