到咖啡店，為的是圖個清靜，有時卻也不。

飲料喝著，書看著，但是耳朵，怎麼也關不了。聲音來自八方，在偏靜的環境裡，特別響。鄰桌對白不請自來，侵入、占據，把我從一人世界，硬拉到不同場景。喜愛迷路，一不留心，思緒便跟人走，邊猜他們的年齡、職業與關係。這種意外神遊，默默成為樂趣，太過有趣的內容，頭不自覺往那頭偏去。避免嫌疑，還需要假裝滑滑手機，作為專注傾聽的掩飾。

在商業區星巴克，聽股市崩跌在彈指間；師大獨立咖啡館，學生斜倚小提琴盒，熱烈談論十二平均律；於頭城海灘，聽窮遊歐洲的各種驚險嚇。這之中，他們是最猜不透的一對。

男女坐在有陽光的窗邊，外面是綿延的茶園，占最好風景，卻只含情脈脈盯著彼此。男子身材是運動型、臉是眼鏡書卷氣，長髮女子氣質滿點、不時閨閣垂眼輕輕笑。然而桌上攤開的薄頁、iPad，和傳來的片段碎語，又分明不是粉紅泡泡。這視覺和聽覺的衝突，讓人萬般糾結──究竟什麼險種，讓男子眼睛笑起像星星，什麼保額和年期，讓女子嘴角彎彎月？

今日的耳朵劇場持續上演，角色關係懸疑，唯一暫可斷言：照這發展，很不保險。