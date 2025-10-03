沈重宗／你的貨要放哪裡

尾舅在黃昏市場賣旗魚黑輪，不知為何總是排著約莫二十人的隊伍。

我每隔一天一定會去買，炸得香酥的旗魚黑輪，無論沾胡椒粉或番茄醬，都讓我得一口氣吞食五、六支，這才覺得過癮。

乖乖排隊兩、三次後，我開始不耐煩苦等，第四次就直接走到攤位前，大聲地叫著尾舅、舅媽說要買十二支。

從眼角裡我感覺到那些排隊人龍射出不悅的眼神，但兩分鐘後我帶著旗魚黑輪和自以為高人一等的優越感離開。

兩天後，我想故技重施，尾舅、舅媽彷彿不認識我似地，低著頭說：「客人請排隊喔，謝謝。」

我排了十五分鐘才買到旗魚黑輪，尾舅、舅媽對著我笑嘻嘻說謝謝，轉頭就去招呼下一位客人。

晚上老媽告訴我舅媽來電，說前幾天有客人抗議，不滿我插隊先買到旗魚黑輪，表示若再看見要上網給負評。

我想到至少要排十五分鐘實在很累人，但又無法拒絕香酥的旗魚黑輪誘惑，正煩惱時，老媽接著說，你舅媽有個方法要我轉告你。

兩天後，我去買旗魚黑輪就帶著一個空的白色紙箱，大聲問，你的貨要放哪裡？舅媽指著攤位後頭。

我雀躍地跨大步走到那長長人龍看不見的後面角落，但眼前畫面讓人心頭一冷──堂弟妹、表哥姊，各自拿著一個空紙盒也在排隊。

我排了十三分鐘才拿到我的。