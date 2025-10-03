沈重宗／你的貨要放哪裡
尾舅在黃昏市場賣旗魚黑輪，不知為何總是排著約莫二十人的隊伍。
我每隔一天一定會去買，炸得香酥的旗魚黑輪，無論沾胡椒粉或番茄醬，都讓我得一口氣吞食五、六支，這才覺得過癮。
乖乖排隊兩、三次後，我開始不耐煩苦等，第四次就直接走到攤位前，大聲地叫著尾舅、舅媽說要買十二支。
從眼角裡我感覺到那些排隊人龍射出不悅的眼神，但兩分鐘後我帶著旗魚黑輪和自以為高人一等的優越感離開。
兩天後，我想故技重施，尾舅、舅媽彷彿不認識我似地，低著頭說：「客人請排隊喔，謝謝。」
我排了十五分鐘才買到旗魚黑輪，尾舅、舅媽對著我笑嘻嘻說謝謝，轉頭就去招呼下一位客人。
晚上老媽告訴我舅媽來電，說前幾天有客人抗議，不滿我插隊先買到旗魚黑輪，表示若再看見要上網給負評。
我想到至少要排十五分鐘實在很累人，但又無法拒絕香酥的旗魚黑輪誘惑，正煩惱時，老媽接著說，你舅媽有個方法要我轉告你。
兩天後，我去買旗魚黑輪就帶著一個空的白色紙箱，大聲問，你的貨要放哪裡？舅媽指著攤位後頭。
我雀躍地跨大步走到那長長人龍看不見的後面角落，但眼前畫面讓人心頭一冷──堂弟妹、表哥姊，各自拿著一個空紙盒也在排隊。
我排了十三分鐘才拿到我的。
話題徵文：不排不行（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年12月底）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
你曾為了什麼甘願久候？是傳說中的美食、限量的神物、不容錯過的風景，還是一張帳單或一杯日常手搖飲？站在隊伍裡的時刻，有驚喜，有妙招，或藏著一點人生況味？歡迎分享你的排隊故事！
文長300-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿不排不行」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言