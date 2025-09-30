南豐／最明亮的那顆星

婚後她撐起半個家，不辭辛勞，包括在大馬路旁樹蔭下背著小的、安置大的在狹窄的推車裡，一邊削著甘蔗，一邊吆喝販賣。南台灣酷熱的夏季，即便有風也乾不了濕透的衣裳。

村子東邊新開一家幼稚園，她去應徵廚房的工作，方便照顧家庭。承蒙老天爺眷顧，她的音樂天分突然大爆發，不僅能唱，還利用空檔和周末時刻學會了彈風琴，若干年後華麗轉身成為助教。

職場一大突破讓她信心倍增，下定決心把幼教工作當成終身志業，唯一的障礙是國小三年級的學歷。她說幼時輟學，是為了照顧後媽陸續出生的弟妹。

路是人走出來的。確定目標後，她每天下班回家立刻煮晚飯，然後匆匆忙忙趕去國小補校，一路往上念，最終拿到高職幼保科畢業證書，取得完整資格，爾後開辦了幼稚園，直到六十五歲退休。

每回和她逛街，她告訴我這是誰誰誰的家、哪一家兩代都是她的學生，還有某某人去國外念博士、小時候根本看不出來，滿腦子刻畫著歲月的痕跡。

她是我的母親，一位有愛心、有想法、有毅力的女士。她是我心目中最明亮的那顆星，一直在我身旁散發光芒。