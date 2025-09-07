近日和以前學校老同事閒聊，聊到現在教師的待遇相當好，她們這一兩年陸續退休（大陸女性五十五歲退休），月退休金人民幣一萬多，另有買房的公積金，且有的又反聘回學校，領兩份薪水。

同事感嘆，若妳沒嫁到台灣，也同樣過著優渥的生活。接著，小心翼翼問：「當初辭掉教師這份工作，後悔嗎？」

我微笑以對。

我後悔嗎？是的，曾經懊惱年輕無知，草率辭掉一份好工作。每當夜深人靜，便淚眼自問為何會做出如此錯誤的選擇。

在我那個年代，女孩子讀書是不容易的，大陸高考（考大學）更是不容易。我們全班五十多位應屆畢業生，只有七人考上大專院校，我是其中之一。後來幾位同學重讀一或兩年，才考上和我同一所師專，其他人則只能出外打工或返鄉務農。過去成績不如我的同學，一路教學到退休，享有優厚的待遇，而我因為命運的安排，沒有持續走教學這一條路，愧對辛苦栽培我的父母。

在世俗觀念裡，當年若沒有遠嫁他鄉，我仍會保有一份受人尊敬的體面工作，一生都將過著優渥的中上層生活。

那麼，現在的我還後悔嗎？答案是否定的，我和同事雖有著不一樣的人生，但各自精采。她有她的逍遙閒適，我有我的清心自在，光鮮亮麗是生活，樸實無華亦是生活，我們在各自的軌道上，她很好，我也不賴。

因著際遇，我踏過不同的土地，看過不同的風景，嘗過許多美食，儘管流過汗水、淚水，也收穫了快樂和歡笑，無論黯淡輝煌，皆是成長的養分。

看過一段文字：「落子無悔，人不可能每一步都正確，選錯了就是選錯，人生沒有如果，只有結果，你所走之路、所遇之人，一定會教會你一些東西，一念放下，便是重生。」

落子無悔，是下棋的基本規則，人生如棋局，既然選擇了就承擔結果，在紅塵中品嘗酸甜苦辣。我想，我知道該如何回答前同事的疑問了。