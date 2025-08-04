潘家欣／【網路徵文示範作】買瓜

夏天的甜總是屬於瓜果的：下過大雨的路面冒著蒸氣，汗濕襯衫貼著身體，這時最想要來一片甜滋滋的豔紅西瓜：冰透了的瓜瓤又粉又脆，不顧一切地大口咬下，會讓牙齒猛然受驚，那麼甘滑，充盈全身。

彎進市場，披著冒雨而來的一身狼狽，我在瓜果攤前拿不定主意：要買多少呢？一百元吃得不過癮，兩百元又太多了些。事先切好的西瓜貼著標價，大小不一地列隊。但，菜市場買賣是一場諜戰，聰明的買家，絕對不會買事先切好的瓜，它們不知道已經在攤位上待了多久，雖然鮮豔依舊。

賣瓜的少年擁有極壞的兩個酒窩，白背心含著細腰，唰地遞來一片薄瓜：「妹妹，想買多少？算妳便宜喔！」

那片瓜，想必是沾了鹽才能那麼甜。四十歲的我瞬間被逼入絕境，乖順掏出五張百元鈔。少年唰地破開碩大的新瓜，用兩個塑膠袋裝起來遞到我手上。市場上的愛情不是暈船，這簡直就是沉船。