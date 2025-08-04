馮國瑄／帶媽祖搭高鐵

一個人抱神像搭高鐵，是媽祖給我的任務

我捧著媽祖神像步下月台，一名戴墨鏡的胖胖阿嬤攔下我，希望能拜一下媽祖。我當然不會拒絕她，我站得直挺，把媽祖神像稍微抬高至胸前，接受她的膜拜。胖胖阿嬤舉起手，念得很大聲，她說不久要白內障開刀，希望媽祖保佑她。

人多之處，又捧著神像，好多目光，我心臟怦怦跳很快，一緊張就容易想尿尿。這下糟了！神像不能進廁所，該怎麼辦？原本打算一路忍住，等到送媽祖入廟後我再衝去解手，但忍不住了！我下到高鐵大廳，左看右看，心裡發急，只好把媽祖擱在大廳的候位椅子，蹲下向祂道歉，請女神自己照顧好自己，我去去就回。坐在旁邊正捂著嘴巴講電話的西裝男，睜大眼睛看著身旁的媽祖，可能沒有料到自己能跟媽祖平起平坐。回來時，遠遠看到他在拜媽祖，一臉虔誠。

一個人抱神像搭高鐵，是媽祖給我的任務。那天請示媽祖「回祖廟」的謁祖時程，怎麼問都不順利，忽然一個奇妙的念頭閃過，我試著問：「是不是想搭高鐵去？」媽祖給出穩穩的三個聖筊。我忍不住哀號，後悔自己沒事亂問。

出發當天，我向朋友借來一條紅色的「神明專用背帶」，像背嬰兒那樣把神像綁在胸前，這樣我才能空出雙手提東西。我戴著酷酷的墨鏡，媽祖坐在背袋裡，雀躍地探出頭。哇，我們很像袋鼠！窗外陽光燦爛，是回祖廟的好日子，我喊著：「出發囉！」大步踏出家門。微風吹動媽祖頭冠上的珠簾，頭冠上飛起的金鳳凰也顫顫搖晃。祂的臉，太陽曬著，瞇著眼角，笑得很開心。

抱著媽祖出門，變成是一趟特別的小旅行

搭捷運、抵北車，我們還去買星巴克。抱著神像，在排隊隊伍裡，我們俯身看著蛋糕玻璃櫃，我忍不住問女神，想不想來一塊巧克力蛋糕？高鐵上，前排的小朋友，透過椅縫瞧見我們，睜著亮亮的眼睛，驚奇地向媽媽說：「後面有神明！」母子貼著椅縫看著我們，忍不住相視而笑。

記得有一年參加松山慈祐宮的進香活動，出發時間非常早，當天清晨我抱媽祖在路邊攔計程車。五點多的台北街頭，始終等不到空車經過。正著急時，一輛乾淨的計程車就轉過來停在我面前。一上車，司機興高采烈告訴我，剛剛他本來要直行，但臨時轉變心意右轉，然後就看見我站在路邊，抱著一尊金碧輝煌的媽祖！他的意思是「他有感應到媽祖在叫他」，但我不是那麼相信，只當他是個性熱情。司機大哥眷戀說起老家也拜媽祖，可惜上台北租房，沒地方可以拜，「年輕人拜拜，不簡單喔！」下車前，他還側過身，朝後向我的媽祖合掌拜拜。

原本都是開車送媽祖回祖廟，下車就是熟悉的廟，路上走的都是廟會的同溫層，不會有害羞，或「自己很奇怪」的感覺。但祂這次卻選擇搭乘大眾運輸，抱著媽祖出門，變成是一趟特別的小旅行。

我是害羞的人，原本擔心抱著神像走在城市街頭，是招搖「丟臉」的事。但真正做了以後，才發現那些「預設」都是我庸人自擾。因為預設而限制自己，這樣永遠不敢嘗試新鮮事物。這是媽祖給我的功課吧，要我抱祂出門，要讓我好好看看，不用擔心自己「奇怪」，只要享受自己正在做的事情，一路上收穫到的，都會是善意與相應。