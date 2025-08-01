文萱／花束中藏著的心意
我很喜歡花，繽紛的花色，不同的姿態，花在人們眼中是溫柔的。有一陣子還會在網路上訂花給自己，擺在辦公室位子上。看著花朵的美麗讓我的心情也跟著明亮起來，為單調的生活增添一抹樂趣。儘管經常自己買花，卻從未收過別人送的花束，這是一個小小的遺憾，但我從未對誰提起過。
某年的生日早上，我一如往常地走進辦公室，卻意外發現位子上放著一束精緻小巧的鮮花。粉色花朵配上尤加利葉，再以淡雅的配花點綴，正是自己喜歡的風格。原來，這是同事特別準備的生日禮物。在那一刻，我既驚喜又感到融融暖意。
讓我感動的，不僅是花束本身的美麗，還有那份被惦念的心意。這是當年最甜蜜的一份生日禮物。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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