連日降雨潮濕，恰巧在假期迎來藍天，原本的擔心因陽光一掃而空，眾多期待已久的笑容在露營區集合了。

一切安排妥當後，小孩們開始在園區探索起來，大人們也有了短暫放鬆的時刻。看著一群孩子跑來跑去，追逐蝴蝶，指著樹幹上的蟬蛻，沒一會兒又嚷嚷著肚子餓，吃完要去戲水、盪鞦韆……他們臉上的神情，讓我想到夏初海裡的那些小魚兒們。

我在潛水攝影時，有時會發現軟珊瑚搖曳的身姿下藏著好多雙眼睛，偷偷盯著我這個吐泡泡發出震動的怪奇物體。這群小魚由不同魚種組成，有的擬態不動、有的不斷抬頭張望，模樣讓人莞爾。

春季珊瑚礁孵化的各類仔魚，到了夏季體型漸漸長成拇指大小。這些幼魚小心翼翼地探索世界，對於一切皆感到新奇，但潛伏於珊瑚礁區的掠食者，則把牠們當作可口的食物。所以大多數幼魚會同種類聚集在一起生活禦敵，而某些魚為了生存，則發展出與其他不同種類幼魚結伴覓食的群游行為。

鸚哥魚與某些隆頭魚科的幼魚（如海豬魚、絲鰭鸚鯛）便是會一同群游的類型。若我們潛水時動作大一點、吐出的氣泡多一些，牠們就會一起躲進軟珊瑚裡面或礁石後，隔一段時間才再度探頭看看，或是趁我們一個沒留意，一溜煙地往下個區域移動。這些刻在DNA裡面的行為模式，增加牠們在海裡平安成長的機會。

相較於魚類，人類的幼兒幸福得多，雖然也有煩惱的事，但至少較不用擔心被埋伏在暗處的掠食者獵食，也有家人眷顧與保護；而珊瑚礁裡的那些美麗的大型魚類，需要多少同伴掩護、避開多少危險，才能平安長大呢？期望眼前這群奔跑的孩子，在人生的各階段都能找到同行成長的夥伴，勇敢探索這個世界。