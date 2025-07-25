那些年，鹿港與泉州之間商船往來頻繁

去年，妹婿有一趟上海行，我將當年在對岸使用的一張銀行卡交給他，託他提領戶頭裡的存款，豈料，妹婿不僅沒領到錢，還帶回一則訊息：該行已經更換了銀行卡，要提款必須本人跑一趟最初開戶的分行，取得新卡才能恢復提款功能。銀行行員還告知，客戶的原始開戶銀行在廈門。

要不是行員提醒，我還真忘了人生旅途的岔路上，曾經在廈門辦過的理財要事。回顧彼時，有一位在福建水頭經營石雕廠的朋友，因為在台灣接了個大建案，必須把經驗豐富的廠長調回台灣監工，因此聯絡上有大陸工作經驗的我，幫他坐鎮石雕工廠，就這樣，我匹馬單槍去了廈門。由於當時工廠上下正忙著備貨，友人先把我安置在他廈門的住所。

之後，我從廈門到了水頭，正式看管石雕工廠。將近一年的時間，我與那些一輩子靠石頭吃飯的職人們共處，跟著這一批專業人士，我不僅知曉一顆石頭經過裁切、雕刻、打磨的製造過程，也清楚半成品的標記、分裝及出口等作業程序。

其實，將大陸石材運送到台灣，我的老闆並非史上第一人。西元1784年清朝政府開放鹿港與泉州蚶江通商，正式設口開渡。從乾隆50年至道光末年間，是鹿港最繁榮、殷富的時期。那些年，鹿港與泉州之間商船往來頻繁，城裡商號林立、貨物充盈，主要出口品項有米、糖、油、鹽及一些雜物。從對岸來台灣進行交易的船隻，如果裝載貨物不多或是空船者，船家為了防範黑水溝（台灣海峽）的惡浪，就將福建特產的花崗岩置於艙底，用來穩定船隻，也就是所謂的壓艙石。當船隻靠岸，這些卸下的壓艙石便成為優良建材，所以，鹿港早年建廟的材料，不少是採用來自泉州的壓艙石。

時至今日，福建的石材更被廣泛利用，舉凡豪宅的各式門柱、窗框、地板，或是寺廟中的神像、龍柱以及日本人的墓園，都是當今福建石雕廠接案的項目。我的老闆在福建耕耘得早，公司營運狀況頗佳，他經常兩岸奔忙分身乏術，因此我才有機會湊上一腳。

約莫過了十個月，回台灣工地支援的廠長重返水頭，我也結束幫忙「看家」的任務揮別福建。當時心想這輩子大概沒有機會再訪廈門，不料，此行為了親自辦理過期銀行卡，又一次驛馬星動舊地重遊。

沙坡尾並排的漁船。攝影／蘇冠昇

相隔多年再訪廈門，觀光客一批接著一批

過去因為有工作在身，很難以旅人的閒情欣賞周遭景致。這一回到廈門，先把銀行的事情解決，接著就展開廈門、泉州、福州之旅，真切地以遊客身分再看看曾經造訪過的閩南三城。

廈門擁有美麗的海岸線，長長沙灘、蔚藍海水，對於世居內陸的民眾，有著百聞不如一見的強大吸引力。那年，網路相傳的海景圖片掀起旅遊熱潮，廈門因而被冠上「網紅城市」的封號，各處景區湧入大量遊客。相隔多年再訪廈門，中山路上兩排的百年洋房依舊傲然挺立，觀光客一批接著一批，不同的是，逛完中山路步行街，這回老城有了新的代步工具——地鐵。三條地鐵線中，能「帶你去看海」的1號線最受遊人讚嘆：當地鐵跨越廈門大橋之際，車廂會從地底衝出海面，剎那間藍天、白雲和大海同時映入眼簾，視覺效果更勝遊樂園裡的雲霄飛車。

這兩年，四川的重慶、成都相繼成為網紅城市，廈門的旅遊熱潮仍未見消退：曾厝垵、沙坡尾、頂澳仔貓街等，皆是近來新興的旅遊景點，這其中曾厝垵有海景、沙坡尾有市集，可說是迎合了當今年輕族群喜歡拍照打卡的旅遊方式。

還記得，暫住廈門的那些日子，我是三天兩頭就往廈門大學跑，雖說廈大有著「中國最美麗校園」的讚譽，但吸引我的卻是校門前一小段路上賣衣服、吃食十分接地氣的小店。這回再到廈大，成排的小店消失了，緊鄰校門的南普陀寺，也更新了石雕圍欄及擴建停車場，無論校門或廟門都整頓得相當整潔。眼看遊覽車一輛輛朝著校門駛來，舊時的興味，這下子是尋不著了。

前往鼓浪嶼的渡輪，現今改換到規模更大、設備更完善的東渡碼頭。那一日，天空飄著細雨，我照計畫趕到碼頭想著再一次登島。天色依然灰濛濛，路面仍是濕答答，進入候船大廳，卻見到滿滿人潮。這時，腦海裡浮起一幅畫面：老樹篩落細碎夕陽的院子、只聞琴聲不見人影的小洋樓……「鋼琴之島」一直以來留存的美好印象啊，就怕給這人潮、這天氣掩蓋掉了。「算了吧！」我勸退自己，接著，折返地鐵站，放棄登上鼓浪嶼。

旅遊攻略上大力推薦：花一塊錢人民幣，搭乘29路公車，即可遍賞廈門的海岸風光。我坐上公車，卻不願悠閒地走馬觀花，而是上上下下好幾個站，總覺得，海岸一定要配上潮聲才有真實感。就這樣，逛了一圈曾厝垵——網路上毀譽參半的景點，有太多人埋怨，到這裡踩雷了。在此，我來做個總結：遊廈門，如果只想看海、玩水，那就在曾厝垵一站玩到底，否則還是待在中山路、思明路附近，更能體驗老廈門的多樣風情。

廈門碼頭的渡船。攝影／蘇冠昇