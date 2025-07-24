林小混／餐桌上的善意傳遞
在餐廳工作的辛苦，恐怕只有經歷過的人才懂。在尖峰時段累得僅剩機械的動作，是我的日常。
某天，照例推車收拾餐盤，意外發現暖心場景：客人已離席，桌面卻擦得乾淨，碗盤按大小整齊堆疊，垃圾集中在頂層的碗裡，廚餘則另歸一處。這樣的體貼，讓我迅速完成分類，擦桌也變得輕鬆。那一瞬間，我感到自己的疲憊被一份溫柔接住，心中湧起一股冬陽般的暖意，雖短暫卻美好。
這樣的客人少見，但深深烙印我心。此後，當我成為客人時，也習慣整理桌面，把碗盤疊好、垃圾集中，盼能為服務人員減輕些許負擔，傳遞一份無聲的善意。儘管先生總認為這樣做沒必要，但當女兒在外食後默默模仿我，把桌面整理得乾淨，像在完成一件理所當然的事，也帶動同學一起做，我明白了善意不需言語，它會悄悄落在心裡，生根發芽。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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