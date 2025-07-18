Beatrice／線上家教的日常，不只是開鏡頭而已

剛起步竟然就遭遇了低潮

大學畢業後，我從台灣飛往韓國讀研究所，為了減輕家裡的負擔，並且持續精進韓文，我選擇了線上語言教學這一行。

線上語文老師的第一關，是試教。示範一堂半小時的課程，什麼內容都可以，重點在於展現教學邏輯與語感風格。試教通過後，平台會安排教練協助優化網路個人簡介與拍攝宣傳片，對想學語文的學生而言，「老師的影片吸不吸睛」是購課關鍵。

剛起步就經歷小小的低潮，第一個月只賣出幾堂課，第二個月慢慢地有了二十堂左右的銷量，第三、四個月，逐漸建立起穩定的學生群。線上教學沒有固定教材，而是針對每位學生的需求與進度量身打造，每個學生就像一扇門，得小心敲、細細聽，才能進入他們的學習節奏與狀態。

我通常以坊間教材為基礎，儘量讓內容生活化，但若學生缺乏反應與互動，再豐富的教材也難以點燃課堂的火花。學生中，來自台灣的占九成，他們多半以考檢定或追星追劇為學習動機。我也教過一位馬來西亞學生，個性開朗直接，會清楚表達想學些什麼；也碰過一位香港學生，個性保守含蓄，表示只是「想學學看」，這就讓課程方向很難設定了。

說起來，這份工作的最大挑戰，就是鏡頭另一端的空氣感。一對一的線上教學，只看得見表情，缺少肢體語言的輔助，有時會抓不準學生的感受和反應。在教學例句：「去咖啡廳念書。」我通常會順便問：「你平常也會去咖啡廳讀書嗎？」若學生有反應，有助於營造輕鬆、互動的學習環境，也可以進一步延伸內容；若學生只是淡淡的回答，甚至沉默，就像一場句點式的對話，教學節奏變得卡卡的。

教學是一段雙向的緣分

最好的回饋，往往來自教與學間產生了「化學反應」。比如學生主動表示：「老師，我覺得現在這樣學，有穩定進步。」或是學生感謝我安排的作業，補強了在語感上的盲點。點點滴滴來自螢幕彼端的鼓勵，是繼續走下去的動力。

當然也有只上了一兩堂課，便悄悄離開的學生。這不免讓人懷疑是不是自己的教法出了問題，還是準備不夠充分？後來我學會放下心中的糾結，畢竟不是每個人都適合自己的教學模式，有時只是「不適合彼此」，並不代表誰不好。教學，本就是一段雙向的緣分。

線上教學的自由，是我最珍惜的部分。在家工作，不必打卡、不必報告、不必接受主管的情緒。為自己負責，也讓市場決定薪資高低。學生的反應是我工作的成就感。雖然絕大多數學生不會主動反饋，可我仍會不時引導：「最近的學習有收穫嗎？作業有幫助嗎？」即便暫時沒有答案，我依然會持續地詢問與修正。

我的個性比較內向，若在補習班教團課，可能會緊張到講話愈來愈快。相較之下，一對一的教學讓人能聚焦學生的需求，少了管理秩序的壓力，也讓學習變得扎實。

目前教了三年多，累積了不少學生，也走過不少教學的情緒起伏。這段旅程，也像極了學韓文的過程本身，從陌生到熟悉，從無法開口到自由表達。