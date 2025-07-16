宓思槭／一杯黑咖啡
老公喜歡喝咖啡，經常在上班日吃完午餐後，信步走到辦公室附近的咖啡店，買一杯黑咖啡。
後來，老公接獲派令要調往國外工作。
出國前一天，他循例走進店裡，買咖啡的同時也向熟悉的店員告別：「我即將外派，這是我在你們店裡買的最後一杯咖啡。」
只見店員們竊竊私語了一番，其中一位便走到櫃台後面，拿出一個蘋果蜂蜜蛋糕。蛋糕盒蓋上寫著：「謝謝您一直以來的照顧，祝福您一路順風、工作順心。」然後他們群起鼓掌，同聲祝福老公。店中其他的客人不知道發生什麼事，紛紛抬頭張望，老公則有點尷尬、不知所措，但心裡感到非常溫暖。
他平常習慣喝不加糖也不加奶的黑咖啡，但是這天的黑咖啡出奇的甜。至於那個蛋糕，當然是分享給了辦公室的同事們，過胖的老婆是沒分兒的……加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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