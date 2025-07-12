小羊／永遠會為我等門的虎小姐

我有一隻貓，我叫牠虎小姐，但有時我也會叫牠虎大媽，畢竟牠十五歲了。

每次我外出時，牠會跟著我下樓走出車庫，然後在門口等我回來。車道上若是有其他住戶進出，牠會從我預留的鐵捲門縫鑽回我家車庫，直到車道上又淨空時，牠才會出來曬曬太陽，抓抓桂花樹，在地上打打滾，以及等待我這個主人歸來。

通常我回來時，牠若還停留在車道，那麼只要社區的大門一開，牠就會從家門口向我迎來，有時悠哉漫步，有時興奮到低鳴，有時走了一半回過身像是在帶路。

若是我回來時牠不在車道，那我就會呼喚牠：「虎小姐，妳在哪裡？」「虎小姐，快回來！」沒多久就會聽到有喵聲回應我，圍牆上看到一顆貓頭冒出來，接著是飛快竄出的貓身，邊叫邊沿著牆上小跑步過來，再一躍而下，磨蹭我的腳。

我們就一起上樓，回家。