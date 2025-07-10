山女孩Kit（方妙）／我願我是體保生

今年三月開始學琴，我真心覺得，音樂離我很遠。

那種遠已經是類似地球看月亮的距離，你知道月亮是存在的，但你只能知道這樣。我相信真的只有嫦娥和玉兔才能接近那仙境的程度。我只是一個凡人，我不可能靠近那光輝的。突然間，我非常尊敬我身邊那些三歲就開始學鋼琴的朋友，他們怎麼熬過那些歲月的？他們怎麼不會卡在樂譜裡就發了瘋？他們怎麼長大成人而沒有厭惡自己的雙手？如果是我這般決絕的性格，或許會將左右手綁起來。它們不能互相合作，要它們做什麼。

是成人學習就該如此沮喪，還是這真的不是我的天命？我選擇相信後者。我的雙手只是為了吃飯罷了，我這幾個月都這樣想。它們是無法彈奏出一首歌曲的。

我想了想，小時候的我到底在做什麼呢？我既沒有去畫畫，也沒有去學任何樂器，沒有補習任何的學科，也沒有什麼安親班可以參加。啊，我都在校隊裡。十幾歲前拚命地游泳，在長長方方的框框裡連續翻身踢水，滿十八歲後就變成在體操墊上反覆地失去平衡，後空翻到忘記自己是在空中還是地面。縫針、急診、骨折、扭傷、錯位、韌帶撕裂，全都是家常便飯，原來！我是一個被升學耽誤的體保生啊。

這樣想，我突然間就豁達了起來。我就是體保生嘛，優勢就是訓練有素的肉體，刻苦耐勞的大腿，精實有力的腹肌，我的身體不怕累不怕操，簡直就是Gore-Tex廣告上寫的：為風雨而生。那種只是動動指頭，按按琴弦的繡花小事，我這愚昧的女漢子是學不來的。

但凡體保生，都會愛上音樂班的同學。這就是我的不對了。我不該仰慕左右腦可以分開思考，左右手可以分開行動的人，我不該靠近眼睛看著一堆符號、大腦立刻反應、雙手與腳都能反射無縫接應的天才。那些從小就學音樂的人，是拿來尊敬的，是拿來寫在日記本裡暗戀的，我不該以為，我是小時候被爸爸媽媽耽誤的音樂人。沒有，我爸媽非常了解我，他們六歲就送我進校隊，是有道理的。

願我生生世世，都是體保生。月亮，我在地球上看就好。