梁綉怡／宇宙、地球、人
指導教授與我的聊天室置頂公告訊息是：「不要當地球人，要當外星人。」當時正逢編修畢業作品的最後階段，如今創作出版，這個句子依然高掛，提醒身為寫作者得堅守的執拗。底下緊接一張圖示，灰頭，倒立水滴型，黑色大眼像戴浮誇墨鏡，看就知道是外星人——但究竟是誰決定他們的樣貌？2025年日劇《小鎮星熱點》詼諧地告訴觀眾，身旁看似平凡的同事可能是「宇宙人」，外星生命也許並不特別，同樣有相當人性的小善小惡。宇宙人指稱亦啟發我，好奇人類何以將地球排除在外，或更可能的是，何以認定自己是絕對的中心？倘若真正開闊，應當全員都是宇宙人才對。
我想當的，正是那樣的人。即使日常生活裡，我的表現通常符合一名地球人被審視的標準與邏輯，天線穩穩連接，偶爾被說怪，扮個鬼臉，視為稱讚，畢竟身處現世，創作者們竭力守護的，無非是自身所有特異處。
不要當地球人，要當外星人，把宇宙放在心裡。這是新的句子，而我努力實踐。
話題徵文：親愛的外星人（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年9月底）
你相信外星人的存在嗎？或你曾遇過一個讓你產生這樣懷疑的人？無論是對他人的誤解、觀察、學習或靠近，還是內心對外星存在的真摯幻想，皆歡迎來稿，稿寄：
benfenmonth@udngroup.com.tw
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