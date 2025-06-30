「這米其林推薦是花多少錢買來的啊？」我開玩笑地問。

讀書會選在加州羅蘭崗那家熟悉的館子舉辦，十桌小店，桌和桌中間隔上寬敞的距離，展示著店家的大器。鍋氣蒸騰，招牌像是老派粵片裡會出現的三個字——頤中福。這間我常拜訪的小店，被選為米其林必比登推薦，我們一桌人笑鬧成一團，對著一臉嚴肅的老闆放肆調侃，畢竟吃久了也算熟人。

「五十萬美金。」老闆板著面孔，語調沉穩地回答。

什麼？筷子還插在口中忘了拿出來，大家就炸了鍋。這錢是怎麼砸的？祕密是什麼？米其林背後真的有潛規則？

老闆像在講別人的故事似的淡淡補了一句：「從開店以來，我一共賠了五十萬。」

我們瞬間靜下來，那句玩笑話像迴力鏢一樣打在心口——原來真正的代價，不在帳面上，是在日子裡。

因為這家餐廳注重食材，我們總暗中猜想老闆是含著金湯匙出生的。直到坐下來，點一盤三杯雞，一盤涼拌龍鬚菜，加上麻辣臭豆腐，再聊上幾句，才發現老闆陳立民的人生，根本是先滷過，再炸過，最後還下了油回鍋爆香。

走路自帶龍捲風

陳老闆的故事，比餐廳的酸白菜發酵得深，還帶著刺激的後勁。

1985年，他從台灣到美國留學，念完碩士，按理說該往白領菁英路線走，他卻一頭栽進德州的華人超市，把原本賠錢的超市變成現金牛。想到當時的風光，他笑笑搖頭：「真的是走路都帶龍捲風。」

走路帶風的日子過久了，錢賺習慣了，開始覺得日常枯燥，而正是這種不甘寂寞，帶他走上岔路，讓老天爺開了個大玩笑。2002年，他在賭城拉斯維加斯翻船，傾家蕩產，甚至為了籌錢偽造支票，被判刑二十個月。

判了刑，陳立民卻選擇逃亡，從正經世界消失，變成聯邦通緝犯，整整逃了十二年，像是從人生的菜單裡偷偷撕走一整頁。逃亡期間，他沒閒著，在加州華人聚集的阿卡迪亞高級住宅區開了「福軒雅敘」，還主持美食節目，連台灣電視台都邀他上節目，誰會想到螢幕上的饕哥，其實是個被政府追捕的通緝犯？

2015年一天中午，顧客上門發現一向生意興隆的「福軒雅敘」突然關門了，沒有人知道老闆兼大廚因舊案被捕，FBI親自送他去「補修」四年。陳老闆說，聯邦調查局敲門的那一剎那，他心中想的是：「今天晚上終於可以睡個好覺了。」

鐵門一關，才懂什麼叫做人味。那四年，沒有瓦斯爐，沒有麻油香，也沒有顧客的點單聲。只有時間，一秒一秒地，把人慢慢燉熟。

刑期將滿時，因為有犯罪紀錄，美國移民局準備依法將他遣返台灣，他在獄中尋求律師替他申請居留，律師們覺得他的案件沒有希望，沒人要接。

陳立民只有發揮年輕時讀書的狠勁，啃法律大全，學寫陳情書。他對法官表示：「我在美國一直奉公守法，犯的錯已經在牢獄中付出代價，償清罪過。我是一個有能力的人，來美後做生意按時繳稅，如果讓我留下來，我定會用一番作為回報美國。」

人們都笑他癡人說夢，但是這封滿是移民血淚的陳情書卻感動了法官，大筆一揮，將他留了下來。

又滷又烤的人生

2019年出獄那年，他六十一歲，大多數人在這個年紀，夢想都收進抽屜了，但他沒有。靠著朋友湊的本錢，他在羅蘭崗東方明珠廣場開了這間頤中福。剛開張就遇上疫情，餐廳裡口罩比顧客多，但他硬是賠完老本苦撐下來。

2023年，他的三杯雞、滷豬腳、剝皮辣椒雞湯，獲得米其林必比登推薦。

陳立民對我說，「請你一定要告訴大家，人一定不可勝天。你可以有才華，有野心，有風風火火的手腳，但你若不懂謙卑感恩，那些風光的背後，就是深淵。」這是他坐牢四年後的真心話。年輕時，他認為只要有生意頭腦就能呼風喚雨，生意做大了便可以翻天，卻終究摔進監獄裡，學習認命。

他講完這段話時，鍋裡的湯還在滾，我忽然覺得，這湯頭不只是豬骨的味道，還滾著一整段人生的鹹與甜。誰會想到，一鍋台式牛肉麵背後，竟藏著一張聯邦通緝令？誰會知道，端出那盤滷肉飯的手，曾經上過東森電視，也戴過手銬？

「我現在只想做出一桌讓人懷念的台灣菜。」這句話沒有淚光，卻讓人動容。因為在這片移民之地，我們都在找能重來的勇氣，能好好吃頓家鄉飯的安心。

現在的頤中福，還是很難訂位，老闆還是常板著臉。吃過的人，多半只記得食物，不知道背後這段滷過又烤過的人生。不知道在廚房的蒸氣裡、在老闆不多話的臉上，有一段真正的傳奇。

如果你哪天來這兒，不妨試著問問老闆：「你的米其林，是怎麼煮出來的？」說不定會得到一段比菜肴還精采的故事。