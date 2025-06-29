吳信憲／死馬醫生的無本生意

讀了繽紛版林逸欣的〈歹物仔去哪兒？〉，我想分享一些異曲同工的趣味。

從小是個「手賤」（台語，不安分、愛摸東摸西）的好奇寶寶，看到什麼不懂的東西，總喜歡拆開看它到底是怎麼運作的。

自從住進這近兩百戶的社區，資源回收區每天有堆積如山的回收物，若見外觀完整的家電，就手癢搬回家拆解，研究問題在哪，抱著死馬當活馬醫的心理，逐步嘗試修理。憑藉國中時學到的基本交直流電概念，加上一個三用電表，即便不保證能妙手回春，不知不覺也救回不少家電棄兒，還精進了維修技術。

多年經驗發現，故障的原因大多很簡單，電扇、微波爐壞的常只是一條保險絲；使用時頻繁甩動的吹風機，把手下方的電線容易斷在裡面，重新接上即可；電熱水壺、電鍋、烤箱等，則因接點頻繁開關而氧化，只要刮一刮接點便能恢復正常，一毛不花。說到底，多數電器往往只因一個價值百分之一的小零件故障，整台機器就被人們丟棄，百分之九十九可利用的價值也跟著陪葬，造成環境不小的負擔。

修好的物品自己用不完，不是送給有需要的親友鄰居，便是上網便宜賣。有一次，在資源回收場見一婦人拿了一只大同電鍋要去賣廢鐵，回收價僅十五元，我便提議以三十元向她買下，回家檢測，果然是小問題，修好後網拍便宜賣了四百元。這個事件中，那婦人多賣了一倍的回收價，我成功救活一隻死馬，買家省了一筆錢，地球減少一些資源浪費，真是皆大歡喜的四贏。

為了替這些二手品尋找有緣人，偶爾我會去國宅旁的周末跳蚤市場擺攤，也恰巧熟識了當地里長。某次他來我攤位尋寶，我立刻說：「里長，需要什麼東西儘管拿去，免費！」有人願意幫我減輕庫存真是求之不得。里長客氣地表示：「不好意思啦！你們這些都是做小本生意的……」我連忙回說：「里長請放心，不是小本生意，我做的是『無本生意』！」