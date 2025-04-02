林逸欣（GC贈物網營運長）／歹物仔去哪兒？
俗話說「己所不欲，勿施於人」，竟有人家裡東西壞了不拿去修理，還上網送給別人！我在台灣最大的物資循環平台「GC贈物網」上，驚見一組壞掉的音響，正尋覓新主人。
十幾年前，通膨還不嚴重的年代，H先生大手筆以四萬元買下一套進口音響，此後日日沉醉於悠揚樂音中，一眨眼就是十年。不料，某日一隻小壁虎為了取暖，鑽了進去，造成電線短路，徹底故障（阿彌陀佛），更雪上加霜的是，原廠的音響部門早已撤出台灣……
無法接受現實的H先生，掙扎了一年之久，有些猶豫地將故障多時的音響刊登到贈物網上，沒想到一名A先生出現，表示想索取。「A是不是被騙了？」我本想阻止他收下一件巨型垃圾，但見H先生將故障和維修無門的情況說明得非常清楚，因而作罷。
十天後，H先生驚喜地在網上宣布，A不僅修好了高級音響，還與自己分享修復後的音效影片，居然比故障前更磅礴震撼。接獲這消息H簡直樂壞了，即使音響不再屬於自己，能聽得美聲再現，照樣感到興奮無比。
受到H先生的啟發，我繼續挖「寶」，發現以「壞掉的」當作關鍵字，有上百件物品，電腦、手機、行車記錄器、運動手環到吸塵器……五花八門，而且幾乎都成功送出了！我更注意到有民間高手因喜好鑽研修理技術，經常在平台上徵求各種壞筆電。壞到什麼程度呢？可過電但無螢幕、電源鍵和網路鍵錯位、無光碟機只有孔位、觸控板無法使用、記憶體卡槽損毀……各種「壞壞」皆成為修理達人持續進化的養分。
有的人念舊，東西壞了捨不得丟，但時間拖愈久，物況愈來愈差，抑或軟體改朝換代、求助無門，最終某年的大掃除，忍痛丟進垃圾桶。然而，有了H先生的例子，以後東西壞掉，或許可以別急著判它死刑，抱著分享的心情也好，死馬當活馬醫的心情也罷，試著把東西送出去看看吧。修好了賺到東西的價值，沒修好也會有人賺到經驗值！
SDGs12：責任消費與生產加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
聯合國於2015年提出永續發展目標（SDGs），其中包括十七個核心目標，如終結貧窮、性別平等和氣候行動等重要議題，旨在全球一起推動永續發展。而你知道嗎？只要選擇可以維修或回收再利用的產品，就能大幅減少廢棄物的產生，亦對應聯合國永續發展目標的「責任消費與生產」。
現代的維修風潮源於荷蘭的「維修咖啡館」概念，而台灣也已經累積多個維修社群，且從2022年開始，在每年十月第三個星期六響應國際維修日，舉辦「台灣維修日」。如果你也熱愛維修，不妨入坑與同好切磋精進，讓地球更好。詳情請見：https://nothingisgarbage.com/trd2024/
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