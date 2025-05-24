可牧／回台灣當家庭煮夫
回首過往人生，有些轉彎，當初怎麼看都是失落，如今卻成了最柔軟的安排。
原在大學任教，日子看似安穩，未料早埋下隱憂。隨著少子化衝擊，高教生源愈來愈緊張，我的課程一再被取消。正愁去路未明，一位老學長牽線，我轉往江蘇大學執教。頭幾年戰戰兢兢，深怕出錯，甚至在辦公室鋪床過夜，只為準備充分。如此日復一日，五年光陰悄然過去。
去年寒假返台，生活的天平忽然失衡——妻子罹患內膜癌、母親健康日漸衰退、兒子升學失利，三道難題同時壓頂，我只得與學校協商改為遠距教學。然而，兼任薪資杯水車薪，眼看醫療支出成山，頓覺來到人生最低谷。萬般無奈下，舉家搬回我少年即逃離的台東富岡老家。
曾經以為再也不會回去的地方，竟在我最狼狽的時候接住我。富岡的海風不再是成長時的嘆息，我在國中兼課，空閒時煮飯洗衣、照顧妻母，過起平凡而踏實的生活。
從教職到家庭煮夫，身分的轉換起初讓我極不適應，但在廚房裡切菜的專注、替母親擦背的片刻、與兒子促膝長談的夜晚，都一一拼出人生的新景象。我不再追逐名片上的頭銜，反倒珍惜起鍋裡那道冒著熱氣的湯，以及一家人圍坐的時光。
或許，當年的奔波與委屈，正是為了此刻鋪路。海風吹過庭院時，我學會放下那些不能改變的事，專心經營手中可握的幸福。
話題徵文：我喜歡住在這裡（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
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