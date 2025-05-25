梁純綉／那一聲「呼呼」之後

老友W的兒子M是唐寶寶，面對孩子的與眾不同及伴隨而來的相關疾病，她一直籠罩在陰影裡。

M讀幼稚園中班時，一日W送兒子上學，母子走在校園中，迎面走來一位拄著拐杖、得靠特製鐵鞋才能緩慢行走的老師。M逕自走到她面前，蹲下來，用小手來回觸摸老師腳上的鐵鞋，嘴巴發出「呼呼」的音，然後問：「疼嗎？妳的腳會疼嗎？我幫妳呼呼。」

M的舉止讓那位老師極為震驚，回過神之後，雙眼泛著淚光對W說：「我教書二十餘年了，從來沒有一個學生問我腳疼不疼。妳孩子的貼心與善良，令我覺得自己的工作真有意義，甚至從小不良於行的傷痛都獲得救贖！」

一番話有如曙光照進W的內心，她突然省悟：打從孩子出生以來，自己只看到負擔及壓力，從來沒有想過唐寶寶也是暖寶寶！從今以後，她要好好欣賞自己的孩子。

M就讀小學二年級開始，每當用餐時，只要媽媽還在廚房裡張羅，他便會將桌上的每一道菜，各夾一些放在空盤子上，預留給媽媽。儘管動作不夠俐落，難免有菜肴或湯汁掉落在桌面，但W不以為意，她看到兒子的獨特與慧心，以這個兒子為榮。

幾年前，W的先生中風，向公司請假復健治療。他是家裡的主要經濟來源者，如今沒有上班，對全家人的生活自有影響。某日，W帶著M到超市購物，W從商架上取了物品放到購物籃，M隨即拿起來瞧，端詳一會之後，重新放回架上，說：「爸爸生病，沒有工作，我們家沒有錢了，媽媽不要亂買東西。」甚至有一回，M拿了兩包麵條，快速走向收銀台，對著排隊等候結帳的顧客道：「我們家快沒有錢了，哪位好心人要幫我們付麵條的錢？」

當時，W泫然欲泣，強忍淚水走向孩子，輕聲表示：「錢的事情媽媽會處理。」並大方對在場顧客說：「他是我的兒子。」

W和我傾訴以上事情時，情緒仍然激動，她說：「還好有這個兒子，他的暖心和赤子情懷是我前進的動力；一切都還沒有走過來，但我知道，因為有他，自己願意走下去。」