玉米鍋小姐／我們的新女兒

十年，是我們的婚姻長度。十年，充滿了美好自由的兩人世界，也同時經驗了不孕、試管、流產、放下、接受、選擇。民國110年是我們的錫婚，透過兒福聯盟的收出養服務，迎來了我們一歲一個月的女兒。

這麼多愛心，是要養五個孩子？

收養的過程是很嚴謹、漫長且複雜的，要和社工會談至少六次（夫妻共同兩次、各單獨兩次）、家訪、健檢、財力證明、自傳、上課、課後作業等等。走完整個流程，機構會評估是否通過，通過後才會進入媒親的階段。我們耗費了近一年的時間，終於過關斬將進入媒親。某天接到社工的電話，通知我們媒親到了一位女寶寶，請我們去機構看寶寶的照片、影片，同時會有出養社工跟我們連線，介紹寶寶的現況以及出養原因。

我曾聽聞許多養父母表示，見到孩子的第一眼就強烈覺得，他真是全世界最可愛的小孩！但在出發要看孩子的照片時，我對先生說，我很焦慮萬一自己沒有這個感覺怎麼辦？先生淡然地反問，在我們十八歲第一次見面時，有沒有覺得他帥翻了、非嫁給他？我立刻篤定地回答：「完全沒有。」先生微翻白眼：「所以，第一眼重要嗎？妳還不是嫁給我了。」

怎麼這麼有道理呢？

經過介紹後，我們短暫沉澱考慮，很快回覆社工接受這次的媒親，約定了兩周後把孩子接回。兩周！這就好像從驗孕到孩子出生，只有兩周的準備時間。由於我們不指定性別，年齡可接受的範圍也很廣，因此在正式媒親到孩子前，沒有著手準備任何物品。還好周遭的親友全都比我們興奮，知道年齡與性別後，物資一箱一箱寄到我們家。我媽前來幫忙整理物品時，曾驚訝地表示，這麼多愛心，是要養五個孩子嗎？

把女兒接回來的第一天早上，先生幫我們的「新女兒」穿鞋準備出門。我極理性的先生，竟突然眼冒愛心地看著我說：「我終於知道為什麼爸爸嫁女兒這麼不捨了，女兒真是太可愛了！」我震驚到語塞，你們還沒相處超過四十八小時，算剛認識吧？難怪朋友總說：養兒方知父母恩，養女方知岳父苦。

當媽的第二天，我就嚴重閃到腰

當了爸媽後，我們最先的挑戰是肌力。有別於大部分的家長，他們的重量訓練是從3公斤開始慢慢往上加，新女兒被保母養得很好，我們直接跳級11.3公斤，當媽的第二天我就嚴重閃到腰。每晚的入睡儀式也是大考驗，白天帶著女兒到處玩她很開心，但晚上要睡覺就會想找原來的照顧者。剛來的連續好幾周，每晚都因為找不到保母婆婆而大哭，我跟先生輪流抱她，直到她哭到睡著。約一個月左右，安全感建立了，睡前大魔王挑戰才過關。

一段時間後，我徹底理解我那些媽媽朋友之前令人不解的行徑：為何單獨和我出來吃下午茶，要吃得彷彿沒有明天？為何把小孩的睡覺時間尊為神聖不可侵犯？為何回訊息總在好幾天後的半夜？為何吃飯時桌上會堆滿這麼多的濕紙巾？為何包包裡總可以掏出小零食？為何手機裡面要有無數張的小孩照片而且根本都一樣？

我以為我會是一個脫俗的媽，畢竟為了成為媽媽，我比大部分的人多走了好長一段路。我猜我會百看不厭我的寶寶、對她有無止境的耐心、一秒都捨不得與她分開……嗯，我錯了，我是一個非常平凡的媽媽，我已經在倒數她去上幼稚園的日子、對寶寶的熱情跟耐心有限、雖然取了名字卻總是脫口叫她「皮蛋」、她只要睡著我就會內心一陣歡呼。不過，我也能被她的笑容及笑聲瞬間充飽電、當她生病時徹夜照顧且不覺得累、看到她新解鎖任何技能就興奮到換氣過度、總覺得她的衣服玩具少一樣（非常庸俗，離脫俗甚遠）。

因著成為父母，我們注意到了比以前更廣的社會現象及社會議題，對於世界上更多事情的了解更深也更透徹，除了關注自己這一代，也替下一代著想。因著成為父母，我們對彼此的成長及突破亦感到驚奇，懶散的我被迫學習紀律、從不說教的我被迫學習管教、嚴肅的先生為著女兒學習搞笑、注重原則的先生為著女兒學習彈性……我們都不是當初結婚的那個人了，我們遠比當時成熟許多、複雜許多，也相愛許多。

一定要強調一下的，我女兒是全世界最可愛的小孩。是真的！