新真／我也想雞蛋自由

話說最近幾年，美國一直飽受禽流感威脅，為了遏止疫情擴散，政府與飼主採取高規格防疫措施，一旦發現病毒，不論病雞多寡，均以最快速度撲殺同一養雞場的雞群，接著消毒，力求斬斷傳染途徑。

一夕間，下蛋的母雞沒了，蛋變少了，蛋價變高了。最初，有關單位告訴百姓這只是短暫現象，四、五個月後就會興起另一批母雞來下蛋，蛋量回復平穩，蛋價自會下降。事實證明這個說法太過樂觀。從那時候起，美國的禽流感疫情一直沒停歇，據說從2022年到今天美國至少撲殺了一億隻蛋雞，甚至發生過一個月內有一千九百萬隻蛋雞因爲疫情而被宰殺。

養雞的速度始終追不上殺雞的腳步，蛋價屢屢創歷史新高。蛋變貴就算了，有一陣子還出現民眾搶買雞蛋的亂象，動作慢一點只能望空貨架而興嘆，幸好朋友之間會互通有無，指點哪裡尚有蛋可買。新聞媒體雖然曾針對該現象發文探討為什麼商家天天補蛋上架，顧客卻買不到雞蛋，以及如何解套，但最後還是商家發出限購令，每人最多買兩盒，誰都不許多拿。

蛋價一直漲，不如來養雞

都說蛋很貴，到底有多貴？我個人遇過最高的價錢是在婆婆媽媽團購群，三十顆要價美金25.5元，相當於一顆生雞蛋要價新台幣27元（沒聽說這蛋是有機蛋或是走地雞生的）。到目前為止，除了滅殺，美國政府仍然找不出有效遏阻禽流感蔓延的方法，農業部預測今年雞蛋價格還會上揚20到40%。再這樣下去，我懷疑會不會有一天雞蛋成了我吃不起的高價食材？這樣想著，突然覺得過去隨時都能來一盤蛋料理，簡直是既幸福又豪氣。

對我來說，買不到蛋，頂多不吃，日子也過得去，可是對朋友的衝擊就不一樣了。她有個小烘焙坊，因不堪蛋價高升，再加上很難搶購到雞蛋，乾脆停止接單。不曉得正在休息的她，會不會從此轉行改操他業？

面對蛋價一直漲，看不到盡頭，我憶起另一友人家滿地跑的母雞，她家的雞蛋曾經多到吃不完還送給我。我也想雞蛋自由，再次萌生自己養雞來生蛋。我有這想法好多年了，丈夫一直不贊成，擔心群雞擾鄰被控訴，沒料到這回他立刻點頭答應，很乾脆。

我趕緊向友人取經。她的回答很妙，說我可以和雞培養感情，說說話。和雞說話？我幹嘛和雞說話啊？

原來她早就受不了雞隻的穢物，卻因為她先生堅持給家中幼兒最新鮮的有機食材，才勉強在後院繼續放養雞群。聽了她的經驗談，我暫緩養雞的激情。

與其去養雞，不如租隻雞

事實上，此時不只我有養雞的念頭，朋友圈也在談論養雞成本。他們說養雞不要只餵殘羹剩葉，一來一養就是一群，自家菜葉數量恐不足，二來怕營養不均，影響下蛋，反而划不來，飼料費不能省。有人接著說母雞要養到四、五個月大才會開始下蛋，第一年下蛋勤快，到了第二年就很難達到一天下一顆蛋的目標，有些雞甚至一到冬天就不下蛋。若再加上各類雜項支出，東加西減，好像也沒省到錢。

又有朋友說，不然換個方式，租雞回家。好處是農場送來的雞馬上就能下蛋，不必坐等四個月，而且農場會同時附上各項必需品，相對省事。我上網查，果真有雞隻出租廣告，可是，價錢離譜，以我們這城市為例，租兩隻雞半年索價美金845元，有事顧不上牠們，送回農場代為看顧，每星期必須額外付費美金25元。美金845元，這兩隻雞要下多少蛋我才能回本？

後來因為抗拒雞糞帶來的髒亂，也怕自家人與雞染上禽流感，以及最不願意偏偏又是最有可能發生的，雞被土狼叼走或咬死，自己只剩下白做工的分，最終我將養雞的衝動止於心動，不付諸行動，繼續接受高蛋價。我問自己：如果蛋價持續上漲，有朝一日是否要跟風改吃植物蛋（vegan eggs），一邊吃著那綠豆與芥花子油混合而成的人工蛋，一邊糊弄自己：今天的蛋不錯吃喔。