劉洪貞／不過添雙筷子

那天，五十多歲的水電師傅來家中修理浴室的滲水。快十二點時，他說要去買便當，我告訴他午餐已經準備好了，就一起吃吧。師傅覺得這樣太麻煩我，很不好意思，我回答：「不麻煩，不過添雙筷子。」

用餐時他舉箸遲遲未動，我忍不住詢問是否口味不合，他深吸一口氣，語重心長地說了一個故事。

他務農的父親樸實又好客，每次有親友來訪，一定一邊熱情留客用餐，一邊說「不過添雙筷子」。可惜好人不長壽，四十多歲就因病過世，令他非常悲痛。如今三十多年過去了，忽然聽到這句話，他便想起了父親。

見他欲言又止，我也道出年幼往事。

那年頭，即使家裡溫飽不易，可只要有乞食的老弱登門，父親一定要我去拿碗和筷子，讓對方一同用餐。他說會登門求乞的，一定有不得已的苦衷，我們就做個順水人情。對方離去前，向父母千恩萬謝，父親回應：「不過添雙筷子，沒什麼，不必放心上。」

那時年紀小，不懂話中涵義，但父親的言教身教，烙印在我心深處，長大有能力後，只要有機會也會做同樣的事、說同樣的話。

沒想到一頓簡單的午餐，會牽引出兩個家庭的故事，帶我們重溫美好往日。