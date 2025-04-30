盧素梅／差點買到不愛的房

一通電話改變了命運

年輕時曾讀過一篇〈來去看屋記〉，作者述說長輩給了一筆錢，提供他與論及婚嫁的女友購屋，於是開始了每到放假日就去看屋的心路歷程。他本以為有錢購屋應該是易如反掌，沒想到開始看屋才發現眉眉角角很多，包括地段、格局、採光到風水，皆是一門學問，加上人多意見多，所以始終沒有找到合意的房屋。

讀到那篇文章時，我還在享受「賴在家」的愜意生活，因此很慶幸不用經歷如此的折騰，但步入中年、決心追求獨立後，亦不能免俗地展開〈來去看屋記〉歷程。我的口袋不深，並不要求在台北精華地段，坪數小小的就好。

我的仲介首先介紹的是一間位在文山區傳統市場旁、老公寓的三樓，二十坪出頭。房仲說，除了緊鄰市場，也靠近醫院及捷運站，交通及生活機能佳，儘管屋子有些老舊，但未來可都更，具有增值空間，自住投資兩相宜。

老實說，我第一眼並不喜歡那房子，因為考慮老之將至、爬樓梯會有困難，再者屋內狀況需另花一大筆錢重新裝潢。不過，再考量到空間足夠多隔一房，母親能偶爾來做客同住，我便決定買了。

當晚我在母親、姊姊及姊夫陪同下，展開人生第一次的買屋斡旋，並在殺價數十萬後拍板，緊接著就要進入簽約程序。然而，就在屋主打了一通電話後，回來竟宣布房子不賣了。原因應該是這房子兄弟姊妹都有份，因此當男屋主在確定售價，打電話向他大姊報告後，被認為賣得太便宜，要求不准簽約，因此告吹。

其實，這結果反而令我大大鬆了一口氣。一來，那房價有點超出我的預算，房貸比較有壓力；二來，我真的沒那麼喜歡那間房子。

就在我還沒從差點買下人生第一間房子的驚魂中恢復過來，積極的房仲又來電，說找到兩間適合我的套房。

原來買屋也需要緣分

第一間位在一個大社區裡，落地窗望出去有一排竹林，是我喜歡的綠意，無奈室內空間太小、屋中有梁柱、格局不佳；房仲也明白說，雖然這間房價算便宜，但他並不建議。於是我們緊接著轉到他介紹的另一個標的物。

當我們從大馬路轉入巷弄時，人行道左側緊鄰小學圍牆、穿出一排高聳參天的大樹，與右側同樣高大的行道樹，形成綠色隧道。午後陽光穿過樹縫間隙灑在紅磚道上，形成斑斑駁駁的樹影，超級療癒。

而綠色隧道的盡頭，出現一整排華廈，十幾年的屋齡外觀保持得還不錯，我要看的套房就位在其中一棟的六樓。該房格局方正，大大的陽台可見到一片充滿綠意的小山坡，屋內也透著一股安靜舒適的氛圍，深得我心。

我想像每天穿過綠色隧道返家，然後到家再看見那一片綠意，這回沒什麼猶豫，當晚就跟屋主斡旋。這次沒有殺出程咬金，順利完成簽約，只是當晚躺在床上，隨著斡旋簽約而上升的腎上腺素恢復正常值後，我腦海中逐漸浮現「啊，我買了一間房子」的驚嘆，感覺超不真實，直到交屋、裝潢後遷入，才開始適應「屋主」的身分。

我從第一次也是唯一一次的買屋經驗，領悟到買屋也需要緣分，不然，明明市場旁的那間公寓我都要糊里糊塗地簽約下去了，卻彷彿有神之手出來阻止，然後才有機會遇到這間讓我一見鍾情的愛屋。

然而，我與我的愛屋並未從此步入幸福快樂的日子──首先，我發現這棟大樓的樓地板很薄，每當夜深人靜，鄰居晚歸的關門聲、移動家具或是盥洗水聲，都會讓淺眠的我輾轉反側、難以成眠，或是一大早被吵醒。

還有，學校旁的綠色隧道，因為曾經發生颱風吹倒大樹，壓到路旁停放的轎車，遭到車主們的抗議，在一夕之間全被移除，改種紫薇；雖然開花期很美，但是弱不禁風，幾乎每颱必倒，尤其經過去年颱風的摧殘，如今泰半陣亡，每次走過已不成林的人行道都有種寂寥感。

轉眼間，我與我愛的小屋也共度了十幾個寒暑，期間不乏失望，但也努力包容，無論如何，都要感謝它提供我遮風避雨以及完全屬於自己的空間，而每當我在陽台佇立，凝視小山坡時，都彷彿回到第一次看屋那最初的愛戀。