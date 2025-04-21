當你在路邊看到喜歡的東西，會把它撿回家嗎？在民俗上，有些長輩忌諱玩偶、公仔、雕像等有具體形象的物件，認為不好的能量或鬼魂會附著在這些形體上，為主人招來不幸。其他常見的傳聞還有每逢農曆七月，一定要把紙娃娃、芭比娃娃這些玩具封箱，以免遭受攻擊。

台灣電影《鄭進一的鬼故事》以布袋戲偶為主題，結合鄉野傳說，故事內容有雕刻師將靈魂灌注在戲偶上，甚至出現戲偶吃人的場面，造成許多人在童年時害怕布袋戲偶。而一些著名的國外電影《安娜貝爾》、《鬼娃恰吉》、《奪魂鋸》、《鬼娃娃花子》裡，更是不乏可怕人偶，在大眾的觀影經驗中留下深刻記憶，並產生惡靈會附著於「偶像」的認知。

被遺棄的石獅像

我的學長雖然沒有收藏布袋戲偶、紙娃娃這類人型偶像，但他卻在路邊撿了一尊石獅子回家，噩夢從此開始。

某日，學長經過一家藝品店外，看到一尊孤零零的石獅子被遺棄在路邊，詢問後店家表示那尊石獅子是不要的，喜歡可以帶走。學長把石獅帶回家後，個性開始變得易怒，身體陸續出現狀況，先是長針眼許久未癒，又發生腸沾黏而住院，女友也在這期間與他分手。

對於這一連串不幸的事情，相信科學又鐵齒的學長沒有多加聯想，是室友與房東看不下去，建議他找個宮廟收驚試試，「寧可信其有，不可信其無」，收個驚也不會損失什麼。他想起曾和我一起去進香，覺得我不是個會裝神弄鬼之人，所以願意試試，或許能為這接連發生的問題找到出口。

學長傳訊息給我時，起先還難以開口，只提到幾年前跟著我進香，所以有問題想請教，經我慢慢引導，他才將近期發生的事情全盤托出。聽完故事，再抽絲剝繭，我追溯事件發生的時間點皆在撿到石獅子之後，便可以確定石獅子是一個癥結點。只是，為何本應守護宮殿、寺廟等地的靈獸，會變成帶來不祥的厄運源頭？這個疑問只能奉請大神為我們指點。

原來這尊石獅子之所以會演變成現今狀況，有兩個原因：一是祂並非成對，是單獨一尊；二是祂被遺棄在路邊風吹日曬一段時間，不知道有什麼東西寄宿過。經過請示，我確認其身上確實有東西附著，並且已經藉這個石獅像修練成精，學長偶然間與祂對上眼，成為覬覦吞噬的對象，造就了後續一連串的狀況。

不過這起事件並不棘手，首要就是將石獅子送走，無論是送回藝品店，或拿去當鋪典當都可以。再來則是為學長進行收驚，安定被擾動的三魂七魄，並斷開他與石獅精的連結。最後，大神們會去收伏石獅精，避免牽連更多的人。總共三個環節，等一切條件備齊後，就可進行。

可能是神明覺得需要挑個好日子吧！好幾次學長和我敲時間，怎麼樣也敲不成，彼此一直沒有共同的空檔，或者敲定了卻又臨時有事，需要送走的石獅子，則先後被藝品店及當鋪拒絕。過程中，我們來回協調好幾次，神明又給予了新的指示──需要將學長收為「契囝」。可到底是哪尊神明要收，又為何要收，祂們沒有給予我明確的內容，只說明需要準備的東西，再來就是等待，就會明白。

來到神明的案前

時間終於來到約定當天，學長一早就去準備成為契囝的東西，同時因為石獅像沒有人要收，他決定到重新橋下的跳蚤市場碰碰運氣。在這裡總算有人願意收這尊石獅像，且似乎懂得應對這類敏感的東西，不用多加擔心。

我們相約廟裡見面，在為他「斷開魂結」後，按照慣例，一手持清香，一手掐指訣，隨著神明的指示，在學長的身上、周遭進行相關動作，為其安定魂魄，避免身心靈又跟著外在環境變動，並仔細地清除身上的負面能量，恢復到清淨的個體。

整個儀式結束後，這起事件只剩下神明收伏石獅精，我們可以直接進行另外一件事──收契囝。到底是哪尊神明要將學長收為契囝，到了這個當下我也尚不清楚，學長便來到諸尊神明案前親自稟報，表示雙親與自己都願意成為神明的契囝，想請示與哪尊神明有緣。

一開始我以為會是玄天上帝前來做主，畢竟在石獅像一事上一直是由玄天上帝給予指示，但最後的答案竟是齊天大聖！沒想到，學長對於這樣的結果並不感到意外，還有一絲絲微妙。他說自己最常被叫的綽號就是「猴子」，從小到大都有人這麼叫過他，最近又剛好在研讀《般若波羅蜜多心經》，今天這個緣分看來是注定好的！

完成「收契」的儀式，我提醒他關於脾氣與身體的問題，學長馬上反省自己確實為了省錢沒有好好吃飯，脾氣也沒有很好。後續又告誡他要好好照顧身體，不然會被說是「瘦猴」，如果沒有好好靜心，整天跟個「猴齊天」一樣，又不務正業只會「變猴弄」（耍猴戲），同樣會被大聖爺修理的，既然在研讀《心經》，那就好好放在心上。

故事的最後，石獅精由玄天上帝給收伏，讓其在座下好好修行，這對陰陽雙方來說無疑是件好事，人們不用擔心受到威脅，石獅精不用再待在風吹日曬雨淋中，進行未知的辛苦修練。

對於學長來說，他從鐵齒變成有信仰，不再茫茫渺渺度日，碰上麻煩或心情掀起波瀾時，能研讀《心經》調適自己，調適不來時，還有齊天大聖當他的靠山，聽他吐露苦水。他從求助者的角色中漸漸安定自己，再慢慢地成為能安定他人的角色。

●摘自采實文化出版《少年廟公的步步修行》