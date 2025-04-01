書福／謝謝你禮讓救護車
多年前的一個傍晚，母親發病，意識不清地被抬上救護車。由於車廂位置不夠，我被安排在副駕駛座上。
平日忙著加班，只有在母親重病時才趕回老家，我除了自責、愧疚、後悔，剩下的就是奢求──我還有好多話要對她說，我希望母親不要那麼早離開我。
救護車行駛在市區的下班時間，我曉得跑嬴死神的機率渺茫，但仍貪心地盼望母親能夠及時趕到醫院，早幾分鐘也好，不，幾秒鐘也行，我想聽她再次數落我，再一次碎碎念……
這時，前面的汽車、貨車、摩托車，一輛接著一輛向左向右地讓開，眼前赫然出現一條沒有阻礙的車道，救護車得以全力急駛。我激動得流下眼淚，在心中不停道謝。
那次的賽跑，因為有大家的禮讓，我們跑贏了死神，讓母親又身強體壯地念我好幾年，讓我有機會陪在母親身邊，減少好多好多的後悔。
事隔多年，我依然銘記那一晚，雖然我不認識那些駕駛，但我由衷感謝。
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