田村淳／你到底有沒有在聽我說話？

離婚在現代變得理所當然，據說每三對伴侶就有一對離婚。而離婚理由中，最常見的是「個性不合」，但就我的經驗來看，問題應該在於溝通不足。只要經過一定程度的溝通，理解彼此的價值觀，個性還是能夠磨合的。

可能有很多人認為，最理想的關係是彼此默契十足、心靈相通，但這終究只是理想，實際上並不是「就算不說對方也懂」，而是「如果不說出來，對方就不會懂」。

今年是我們夫妻結婚的第十一年。幸運的是我們能夠一直維持沒有爭吵的關係。儘管順利的最主要原因是妻子的理解，比如她曾對我說：「請你過自己想過的日子，因為那就是我的幸福。」但在伴侶關係中，我會特別留意關注妻子的心情，也就是「記住她說過的話」。

舉例來說，假設你的伴侶在睡前提及「頭好痛」，這時候你會怎麼說呢？我能想到的第一句該說的話，就是「妳頭痛嗎？沒注意到真抱歉」，接著在隔天早上起床時再問她：「頭痛還好嗎？」只憑這兩句話，便能獲得對方的信賴，讓她覺得「昨天說的事情你過了一晚還記得，而且還為我擔心」。男性總是健忘，然而當對方發出求救訊號，絕對不能置之不理。

「喔，這樣啊。」像這樣對伴侶興趣缺缺的表現，累積起來將會使彼此的信賴關係出現裂痕。

雖然說要「注意對方，記住他說過的事情」，但也不是什麼都得記住。最重要的是不能忘記對方的煩惱，並展現自己的體貼。記住對方的正面訊息固然沒錯，但負面訊息遠遠更加重要。

「喂，你到底有沒有在聽我說話？」

「我有在聽啊！你是哪裡不滿？」

這段對話出現在許許多多的伴侶間，並成為吵架的根源。你可能也多次看過這樣的場景，甚至親身體驗過。當我在演講中提到這段對話時，總會看到有人苦笑，有人點頭。當這件事情還能一笑置之時還算好，但其實這往往將導致嚴重的溝通不良。一方以為自己有在聽，另一方卻感到不滿意。這種無論古今中外都反覆上演的誤會，為什麼會發生呢？

與伴侶說話時，必須注意兩件事情。首先，在每一個重點部分點頭，並重複對方的話。比如，當妻子講起女兒幼稚園裡的朋友，這時我只要複述她對我說的話，例如「這樣啊，女兒交到這樣的朋友」，她便會安心地繼續說下去。但如果從頭到尾都只是重複對方的話，就讓人懷疑是否真的對這個話題感興趣。為了避免這種情況，下一步該做的就是「伴侶講完之後，一定要提出問題」。

為了能夠提出問題，專心聽對方說話就變得格外重要。因此，如果聽伴侶說話時隨時思考「等等可以問這個，可以問那個」，對談就會更順利。請在對方的話題告一段落時，問他兩、三個問題，像是「這個朋友住在哪裡呢」，如此一來便能讓人感受到「他有認真在聽我說話」。

因為對方是你選擇的心愛伴侶，只要用心聆聽，兩人間的關係一定會有顯著的改善。

●摘自方智出版《溝通力不是天賦，而是技術》